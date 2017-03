Zylla bleibt Erster Beigeordneter

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich bin Falkenseer, und die Dynamik der Stadt passt zu mir", stellte Zylla vor Beginn der Wahl klar. Die vergangenen acht Jahre seien erfüllt von viel Arbeit für das kommunale Gemeinwesen gewesen, daran habe er eine Menge Freude gehabt und diese Tätigkeit sehr gern ausgeübt. Bei seinen Mitarbeitern, die zum Teil als Zuhörer an der Sitzung teilnahmen, bedankte sich Zylla ausdrücklich.

Ganz besondere Bedeutung gewann dieser Mittwoch für den Dezernenten auch dadurch, dass sein Sohn an diesem Tag seine Eheschließung feierte. Humorvoll griff Zylla die Themen auf, die bereits am Vormittag im Standesamt Gegenstand der Ansprache waren: "Meine Bereitschaft, mich zu binden, habe ich schon erklärt, nun bitte ich Sie um Ihr Ja-Wort auf dem Stimmzettel. Ich will Sie auch künftig in Sachen Vertrauen und Respekt nicht enttäuschen."

Mit dem erzielten Wahlergebnis ist Zylla für weitere acht Jahre im Amt. Auch die Stellvertretung des Bürgermeisters im Verhinderungsfall wird ihm künftig weiterhin obliegen.