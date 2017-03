Bürgermeister-Abwahl abgeblasen

artikel-ansicht/dg/0/

Reitwein (MOZ) Auf der Tagesordnung der Beratung der Reitweiner Gemeindevertreter stand am Mittwoch der Antrag, die Abwahl von Bürgermeister Karl-Friedrich-Tietz per Bürgerentscheid in die Wege zu leiten. Doch dazu kam es nicht. Die Mehrheit der Abgeordneten zog den Antrag zurück.

Die Lebuser Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak hatte Karl-Friedrich Tietz eben gebeten, für diesen Tagesordnungspunkt die Versammlungsleitung an seinen Stellvertreter Detlef Schieberle abzugeben. Denn er sei als Bürgermeister natürlich befangen, wenn es um den Abwahlantrag gegen ihn geht. Doch als Schieberle das Wort ergriff, kam alles anders: Keine Erklärung, warum die Abwahl in die Wege geleitet werden soll und keine Abstimmung zum Antrag. Sondern eine Erklärung.

Deren Kern war: Die Gemeindeverteter verzichten auf das weitere Verfolgen des Abwahlverfahrens. Die Entscheidung sei mehrheitlich gefallen und nicht unumstritten gewesen, erklärte Detlef Schieberle später.

Vorausgegangen war dem Sinneswandel eine Aussprache der Gemeindevertreter mit dem Bürgermeister am 22. Februar. Man habe "in einem sehr intensiven Gespräch" die Standpunkte ausgetauscht, hieß es in der Erklärung. Als die Mehrheit der neun Reitweiner Abgeordneten am 7. Dezember 2016 den Antrag auf Abwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters stellte, hatte sie dies mit einem gestörten Vertrauensverhältnis und der nicht ausreichenden Information der Abgeordneten durch Karl-Friedrich Tietz begründet.

Nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister Ende Februar seien die anwesenden Gemeindevertreter zu einem "Kompromiss" gekommen, heißt es jetzt in der Erklärung: Im Gegenzug für den Verzicht auf die weitere Verfolgung des Abwahlverfahrens erwarten sie vom Bürgermeister, dass "künftig eine echte und an den Interessen der Gemeinde orientierte Zusammenarbeit mit den Gemeindevertretern erfolgt". Diese müssten über alle die Gemeinde betreffenden Dinge rechtzeitig und umfassend informiert werden. Beschlüsse und Entscheidungen der Gemeindevertretung und ihrer Fachausschüsse seien "gemäß ihrem Wortlaut" umzusetzen. Die im Grunde selbstverständlichen Forderungen sind nicht neu. Karl-Friedrich Tietz hat sich in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch nicht dazu geäußert. Was also war geschehen?

In den knapp drei Monaten, die seit dem Abwahlantrag ins Land gegangen sind, haben die Initiatoren erfahren, dass das Dorf in der Sache gespalten ist. Der Bürgermeister hat unter den Reitweinern offenbar auch viele Unterstützer. Der Ausgang des Bürgerentscheids wäre insofern wohl offen gewesen. Laut Kommunalwahlgesetz ist ein erfolgreicher Entscheid zur Abwahl des Bürgermeisters nötig. "Wir wollen die Spaltung des Dorfes nicht vertiefen", sagte Schieberle im Nachgang. Es gehe letztlich "nur" um eine gute Arbeit der Gemeindevertretung für die Bürger. Bleibt die Frage, wie der Beschluss zum Bürgerentscheid ausgegangen wäre. Er hätte mit einer Zweidrittelmehrheit der neun Abgeordneten einschließlich des Bürgermeisters gefasst werden müssen. Das sind sechs Abgeordnete. Karl-Friedrich Tietz hätte nicht mit abstimmen dürfen. Und zur Beratung am Mittwoch waren nur sechs Gemeindevertreter anwesend. Heißt: Der Beschluss hätte einstimmig fallen müssen.

In der Erklärung der Abgeordneten gab es am Mittwoch übrigens auch einen Seitenhieb auf die Lebuser Amtsverwaltung und deren Informationspolitik. Man erwarte aus allen Bereichen des Amtes, dass auch die Vorsitzenden der Fachausschüsse der Gemeindevertretung über die ihren Bereich betreffenden Sachverhalte informiert werden, heißt es.