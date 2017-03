Chefinnen deutlich in Unterzahl

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Weniger als ein Drittel der IHK-Mitgliedbetriebe im Landkreis werden von Frauen geführt. Bei der Kreishandwerkerschaft sind es nur 17 von 350. In der Stadtverwaltung steht einem von vier Fachbereichen eine Frau vor. Anlässlich der Frauenwoche, die am Donnerstag begann, ging die MOZ dem Thema nach.

"Erklärtes Ziel ist es, zwei von vier Fachbereichsleiterstellen mit Frauen zu besetzen", sagt Fürstenwaldes Gleichstellungsbeauftragte Anne-Gret Trilling. An gutem Willen fehle es also nicht. Einziger Haken: "Frauen bewerben sich meist nicht auf diese Stellen." Man sei selbst schon etwas ratlos, versuche Stellenausschreibungen in verschiedenen Portalen zu platzieren - mit wenig Erfolg. Ist es die Angst potenzieller Kandidatinnen, aufgrund der langen Arbeitszeiten Beruf und Familie nicht unter einen Hut zu bekommen? Anne-Gret Trilling glaubt das nicht. "Wir werden einfach nicht von den richtigen Leuten wahrgenommen", ist ihr Eindruck.

Was schade sei, denn: "Frauen sind die besseren Chefs", sagt Anne-Gret Trilling. "Ihnen fehlt das Gockel-Gehabe. Sie kommen schneller zum Ziel, weil sie weniger Zeit haben." Bald sei wieder eine Fachbereichstelle neu zu besetzen. Anne-Gret Trilling hofft, dass sich Frauen bewerben.

Heike Friedrich weiß, wie schwer es als Frau sein kann, an die Unternehmensspitze zu gelangen. Die kaufmännische Geschäftsführerin der Reuther STC GmbH war vor ihrem Dienstantritt in Fürstenwalde im Oktober 2016 Geschäftsführerin eines Unternehmens in Bochum. "Da habe ich die gläserne Decke gespürt", beschreibt sie den Punkt, an dem sie für den Aufstieg kämpfen musste. Mut, auch in Konflikte zu gehen, und Klarheit bräuchten Frauen, um sich gegenüber männlichen Konkurrenten zu behaupten. Bei dem Hersteller von Windenergie-Komponenten sind von 350 Mitarbeitern gerade mal 15 weiblich. "Das ist wenig", gibt die 52-jährige zweifache Mutter zu, "doch an wichtigen Stellen sitzen Frauen. Die gesamte Produktion leitet eine Frau."

Eine Frau in dieser Position ist keine Selbstverständlichkeit. Edis - drei Männer an der Spitze; die Samariteranstalten - Paul-Gerhardt Voget und Jürgen Hancke als Vorstände; Bonava - Nils Olov Boback und Andreas Fohrenkamm; der Futtermittel-Getreide-Landhandel - Werkleiter und Stellvertreter männlich. Julia Christodulow, Geschäftsführerin des Helios-Klinikum Bad Saarow, und Marianne Gerwin, Leiterin der Firma Duktil Guss Fürstenwalde GmbH, sind an der Spitze von großen regionalen Arbeitgebern ziemlich alleine.

"Als Frau muss man sich Akzeptanz erst verschaffen", sagt Kirsten Schmitt. Gemeinsam mit Thomas Enkelmann leitet sie das Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum. "Ich habe meinen Stand gefunden und werde als Geschäftsfrau akzeptiert." Doch als stellvertretende Vereinsvorsitzende der Fürstenwalder Power-Unternehmerinnen weiß Kirsten Schmitt, dass Frauen, gerade Selbstständige, einen schwereren Stand haben. Von den Info-Angeboten des Netzwerks, etwa zu Finanzen, profitiert auch Ina Hunka. 2014 hat sie sich mit ihrer Firma Magisa Wundmanagement selbstständig gemacht. "Bei den Power-Unternehmerinnen", sagt sie, "möchte ich mit anderen Frauen Erfahrungen austauschen."

Was sich im Einzelfall zeigt, spiegelt sich in der Statistik der Industrie- und Handelskammer wider. Genau 9165 Mitgliedsbetriebe hat sie im Landkreis Oder-Spree. "Davon sind 2837 Unternehmen, in denen mindestens ein Geschäftsführer oder ein Inhaber weiblich ist", teilt IHK-Sprecherin Norma Groß mit.

Noch weniger Frauen leiten Handwerksbetriebe, die in der Kreishandwerkerschaft vertreten sind: 17 zu 350 lautet die Quote, die Geschäftsführer Axel Dobrowolski ermittelt hat. Am stärksten ist das weibliche Geschlecht noch bei den Bäckern und Konditoren vertreten - immerhin sieben Mal. Von den Innungsobermeistern ist kein einziger weiblich. "Bis vor kurzem hatten wir eine Frau an der Spitze der Kosmetiker-Innung, Andrea Schindler aus Bad Saarow", sagt Dobrowolski. Seit die Innung mit dem Kammerbezirk Frankfurt (Oder) fusionierte, ist sie dort Obermeisterin.