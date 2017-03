Spreetreiben wird 20 Jahre alt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556356/

"Biberburg" nennen die Mitglieder ihr kleines Vereinsheim auf dem Gelände der Shell-Tankstelle an der Woltersdorfer Landstraße, die von Gerhard Schröder betrieben wird, "Biber"-Urgestein und Aktivposten. Das ist über viele Jahre komplett in Eigenleistung ausgebaut worden, und unter der Decke hängen kleine Wimpel mit einer 18 - Überbleibsel einer Geburtstagsparty. Der Verein ist sozusagen volljährig geworden, das "Spreetreiben" aber ist älter. Günter Reichelt, mittlerweile verstorbener Inhaber einer Tauchschule, hat es 1997 einst aus der Taufe gehoben, erinnert sich Enrico Bathke, heute der Vorsitzende der "Biber". Ab 1999 übernahm der Verein die Regie bei dem Spaß, bei dem es gilt, sich von der Neu Zittauer Brücke zum Dämeritzsee treiben zu lassen und dann bis zur Badestelle auf der anderen Seeseite zu schwimmen.

Viele Jahre lang wurde dabei auch ein witziger Wettbewerb ausgetragen - der um die kreativste Schwimmhilfe. Das soll dieses Jahr wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden, und Marcus Schröder wird für den Ersten und zwei Zweite lustige Pokale basteln.

Neu in diesem Jahr wird auch ein erweiterter Ausleih-Service sein. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat, ab 19 Uhr, ist die "Biberburg" besetzt. Wer mittreiben will, kann dort einen Tauchanzug anprobieren und sich zurücklegen lassen - gegen 15 Euro Ausleih-Gebühr. "Der ist komplett mit Füßlingen und Handschuhen, kommt in einen gekennzeichneten Sack und liegt dann Ostern bei der Anmeldung zur Abholung bereit", sagt Bathke. Wer sich ohne Anzug-Reservierung anmelden will, kann dies auf Listen tun, die bei der Shell-Tankstelle sowie bei Versicherungsmakler Andreas Poll in der Neu Zittauer Straße 15 ausliegen.

In vielerlei Hinsicht wird auch das 20. Spreetreiben so werden wie gehabt: ab 9 Uhr Anmeldung im Strandbad, Transfer nach Neu Zittau, 13 Uhr Startschuss an der Brücke durch Erkners Bürgermeister Jochen Kirsch. Aber nicht nur der Ausleih-Service wird anders als sonst. Um 9 Uhr beginnt am Dämeritzsee auch schon ein buntes Familienprogramm, zu dessen Glanzlichtern die Suche nach einem Piratenschatz gehören wird. Auch die ankommenden Spreetreiber sollen einbezogen werden.

Bis 17 Uhr ist der Eintritt frei, danach kostet er sechs Euro. Gegen 19 Uhr ist geplant, das Osterfeuer zu entzünden, und bei Einbruch der Dunkelheit werden professionelle Feuerwerker von einem Floß aus ein Jubiläumsfeuerwerk über dem See abschießen. Für die Live-Musik wurden "Reeni und Co" aus Müllrose verpflichtet, das Catering übernimmt - zum dritten Mal - Torsten Bürgerle vom Eiscafé, übrigens auch während des Wartens auf den Start auf dem Gelände des Neu Zittauer Volkshauses.

Für die Veranstalter ist es selbstverständlich, dass sie vorher noch einmal den Badebereich am Dämeritzsee nach Müll absuchen, also die Zone, in der die Teilnehmer ankommen. Davon profitieren den Sommer über alle, die dort baden. Ziel des Vereins ist auch, vor der Jubiläumsveranstaltung die voriges Jahr übernommenen Container an der Badestelle ansprechend zu gestalten.