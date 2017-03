Anna Thalbach vermisst "ihr" Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Berliner Schauspielerin Anna Thalbach beklagt die gravierenden Veränderungen in ihrer Heimatstadt. Das Berlin, in dem sie aufgewachsen ist, sei "komplett weg", sagte Thalbach am Donnerstag im RBB-Inforadio. Überall in Berlin regiere das "prollige Geprotze": "Das, was ich an Berlin geliebt habe, das Bescheidene, ist einfach nicht mehr da. Ich bin mit einem einzigen Bewohner in meinem Haus die einzige Berlinerin", erzählte die 43-Jährige. "Mein Kioskbesitzer wird fotografiert, weil er berlinert, von den Zugezogenen. Wenn ich mit meinen Hunden draußen bin und vor der Zionskirche stehe, dann denke ich: Keiner von den Menschen, die davor gestanden haben, um für die Freiheit dieser Stadt zu kämpfen, dürfen noch da wohnen. Sind alle rausgeekelt worden."