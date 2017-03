Abschiednehmen am Tatort

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556360/

Gebinde und ein Ärmelabzeichen: Am Tatort in Oegeln, an der Stelle, wo am Dienstag zwei Polizeibeamte überfahren und dabei tödlich verletzt wurden, haben Menschen spontan Blumen niedergelegt. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Freunde des am Dienstag überfahrenen Polizisten Torsten K. haben Mittwochabend am Dorfgemeinschaftshaus Pfaffendorf schwarzen Trauerflor geflaggt. "Damit wollen die Jungs ein Zeichen des Mitgefühls setzen", so Heidi Lehmann, Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Pfaffendorf. Auch die Gemeindeverwaltung von Rietz-Neuendorf will ein Zeichen setzen. Olaf Klempert, Bürgermeister der Gemeinde, zu der der Ortsteil Pfaffendorf gehört: "Ich kannte das Opfer nicht persönlich, aber die tragischen Ereignisse vom Dienstag sind überall Gesprächsthema. Die Erschütterung ist groß. Als Gemeinde werden wir in den nächsten Tagen der Familie einen Besuch abstatten, unser Beileid aussprechen und unsere Hilfe anbieten, wie sie auch immer aussehen mag."

Die Beeskower Feuerwehr erwartet am Dienstag das Einsatz-Nachsorgeteam des Landes Brandenburg. Damit soll den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die aufgrund der schrecklichen Eindrücke am Einsatzort in Oegeln möglicherweise traumatisiert sind, psychologische Unterstützung angeboten werden. 16 Feuerwehrleute aus Beeskow und Oegeln waren schon kurz nach dem Zusammenprall am Dienstag am Tatort, bei dem der 24-jährige Jan G. im Drogenrausch zwei Polizisten an einer Straßensperre mit hoher Geschwindigkeit überfahren hatte. Ihnen bot sich ein Bild des Grauens. "Das war sehr heftig für unsere Einsatzkräfte", bekennt Beeskows Stadtbrandmeister Alexander Voigt. Das Team habe abends nach dem Einsatz noch lange zusammengesessen, um über das Erlebte zu reden.

Um sich zu verabschieden, fahren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schernsdorf heute nach Oegeln. Dort starb am Dienstag auch Torsten P. Der Polizist war jahrelang Mitglied bei der Feuerwehr in seinem Heimatort. "Was da passiert ist, hat uns sehr getroffen", sagt einer seiner Weggefährten. In dem 470-Seelen-Ort sei die Stimmung gedrückt. Er selbst sei - genau wie die Witwe des Polizisten und dessen Kinder - beim Trauergottesdienst in Beeskow gewesen. Und er hat nicht nur einen Freund verloren, sondern auch noch eine Bekannte. Denn mit Marianne G., dem ersten Opfer von Jan. G., habe er mal vor Jahren zusammengearbeitet.

Im Haus von Marianne G. in Müllrose waren am Donnerstag erneut die Kriminaltechniker aktiv. Jede noch so kleine Spur wurde und wird ausgewertet. Immer wieder rollten derweil Autos mit neugierig schauenden Insassen durch die kleine von Häusern gesäumte Straße. Und manch einer stieg sogar aus, wie ein junger Mann aus Fürstenwalde: "Ich wollte mal sehen, wo das wirklich ist", sagte er und lief zu Fuß eine kleine Runde durch das Viertel.

"Die Trauer bei uns ist sehr groß", schilderte Müllroses Bürgermeister Detlef Meine die Stimmung in seiner Kommune. Eine Gedenkfeier sei aber nicht geplant. Er hatte zusammen mit seinem Amtsvorgänger Ingomar Friebel sowie dem Müllroses Pfarrer Matthias Hirsch an dem Trauergottesdienst in der Beeskower Marienkirche teilgenommen. "Es war eine sehr bewegende Veranstaltung", beschrieb der Theologe seine Beobachtungen.

Die Stelle in Oegeln, wo die beiden Polizisten am Dienstag von dem 24-Jährigen überfahren worden waren, wurde am Donnerstag weiter abgesucht. Gegen 12.30 Uhr hat eine Gruppe Polizeibeamter vor Ort ihrer getöteten Kollegen gedacht. Vormittags hatten Beamte auf der B 87 zwischen Müllrose und Beeskow von einem Auto aus mit eingeschaltetem Blaulicht im Schritttempo und kurzen Stopps den Seitenstreifen abgesucht.

Hartmut Rudolph, Stadtverordneter aus Oegeln, fasste die Stimmung in Oegeln bereits am Tattag mit dem Wort "unfassbar" zusammen. Ein Anwohner, der selbst Polizist ist, berichtete, er habe die Flucht des 24-jährigen Täters hautnah auf der Stadtbrücke Beeskow als Privatmann miterlebt. Das ihm entgegen rasenden Auto, das von der Polizei verfolgt wurde, habe auf der Brücke die Kappe seines Seitenspiegels abgefahren. Die Bluttaten würden bei ihm "ein Scheißgefühl" hinterlassen. Er könne sich vorstellen, was in seinen Kollegen vorgegangen sein muss.

Die grausamen Bluttaten von Müllrose und Oegeln bewegen aber auch die Menschen außerhalb der Landesgrenzen. "In unserer Partnerstadt Kamen hat die Tragödie vom Dienstag zu großer Betroffenheit geführt", erklärte Beeskows Stadtoberhaupt Frank Steffen. "Bürgermeister Hermann Hupe hat mich angerufen. Dort hat man die Berichterstattung aufmerksam verfolgt und teilt unsere Trauer und unser Entsetzen hier in Beeskow." Der Bürgermeister und die Kamener Feuerwehr hätten großen Respekt vor der Leistung der beteiligten Einsatzkräfte. Ein vergleichbares Geschehen habe man in Kamen bisher nicht erlebt.