Schon seit 1989 veröffentlicht der Paritätische Gesamtverband seinen Bericht zur Armut in der Bundesrepublik. In der am Donnerstag präsentierten Ausgabe wird festgestellt: "Die Armut in Deutschland ist im Jahr 2015 auf einen neuen Höchststand von 15,7 Prozent der Bevölkerung angestiegen." Derweil arbeitet die Bundesregierung an der Endfassung ihres fünften Armuts- und Reichtumsberichts, doch Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) versichert bereits vorab: "Die Kluft zwischen Arm und Reich nimmt nicht weiter zu."

Der Streit, ob es sozial gerecht zugeht und wer in Deutschland als arm gilt, ist nicht neu, aber er könnte im heraufziehenden Bundestagswahlkampf an Schärfe gewinnen. Als politische Antipoden bringen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz schon in Stellung. Am Aschermittwoch wiederholte Merkel ihr Credo: "Den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick." Schulz konterte: "Es ist viel aus dem Lot geraten in Deutschland."

Was stimmt denn nun? Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, beruft sich bei seinem Armutsbericht auf den 2001 vom Europäischen Rat definierten Hauptindikator bei der Erfassung von Armut in der EU: Danach gilt der als von Armut bedroht, dessen verfügbares Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Werts liegt. Gemessen wird also nicht Armut, sondern das Armutsrisiko, insofern ist auch Schneiders Befund, dass Armut in Deutschland auf Rekordniveau liegt, nicht ganz korrekt.

An dieser Unterscheidung aber will sich Schneider nicht beteiligen. Er sagt: "Armut beginnt nicht erst bei nacktem Elend." Zudem weist er darauf hin, dass sich auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Statistische Bundesamt und die Bundesregierung bei ihren Untersuchungen zur Armut auf die Empfehlung des Europäischen Rats stützen. Dies tun auch eine Reihe weiterer Sozialverbände, wie etwa der Deutsche Kinderschutzbund, der Verband alleinerziehender Mütter und Väter, die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die Volkssolidarität sowie mehrere Behindertenverbände.

Dagegen warnt Caritas-Generalsekretär Georg Cremer vor einer "undifferenzierten Interpretation der Risikoquote". Diese erfasse teilweise auch Personen, "die sich überwiegend nicht als arm empfinden", etwa Studierende, die über rund 800 Euro pro Monat verfügen, während die Schwelle des Armutsrisikos zwischen 942 und 1050 Euro für Alleinstehende liege. Cremer beklagt, dass der regelmäßige Aufschrei über Armutsstudien "eine tiefe Verunsicherung in der Mitte der Gesellschaft" auslöse, die wiederum fatale Auswirkungen auf die wirklich Bedürftigen haben könne: "Eine Mitte, die Panik hat, grenzt sich von den Armen ab und ist nicht bereit zur Solidarität."

Auch unter Wissenschaftlern gehen die Meinungen über die Validität von Armutsstatistiken auseinander. Der Dortmunder Wirtschaftsprofessor Walter Krämer hält viele offizielle Armutsberichte für "unseriös". Wer herausfinden wolle, wie sich Armut entwickle, so der Sozialstatistiker, müsse sich mit Notlagen von Menschen befassen, nicht mit Einkommenszahlen. Krämer verweist auf den indischen Nobelpreisträger Amartya Sen, für den Armut ein Mangel an Verwirklichungschancen sei: Arm ist, wem die Mittel für ein menschenwürdiges Leben und die Teilhabe an der Gesellschaft fehlen.

Für Alexander Diez, Professor für Diakoniewissenschaft in Hannover, darf die Unterscheidung zwischen relativer und absoluter Armut nicht dazu führen, "die Notsituation von Menschen zu verharmlosen oder um sich vor seiner sozialen Verantwortung zu drücken". Und Philipp Lepenies, Politikprofessor an der FU in Berlin, plädiert dafür, "Armut auch Armut zu nennen", denn: "Fehlende oder sich verschlechternde Chancengleichheit als Armut zu kennzeichnen ist nicht nur legitim, sondern vielleicht sogar politisch geboten, sofern so die nötige Aufmerksamkeit erreicht wird, die zu Verbesserungen führt."