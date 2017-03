Feuerwehrmann durch den Vater gerettet

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (OGA) Nach der dramatischen Nacht mit zwei Feuerwehreinsätzen innerhalb von vier Stunden in Germendorf gab es am Donnerstag zumindest auf Seiten der Freiwilligen Feuerwehr ein wenig Erleichterung. Der 25-Jährige, der aus seiner brennenden Wohnung am Birkenwäldchen gerettet wurde, wird voraussichtlich noch heute das Krankenhaus wieder verlassen können. Er war mit einer schweren Rauchgasvergiftung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus am Friedrichshain gebracht worden, das über eine Druckkammer zur Behandlung solcher Toxikationen verfügt.

"Er ist auf dem Weg der Besserung", sagte Stadtbrandmeister Sven Marten. Der 25-Jährige, der selber Mitglied der Germendorfer Feuerwehr ist, wurde am frühen Mittwochmorgen von seinen Kameraden am Boden liegend vorgefunden. Sein Vater, ebenfalls Feuerwehrmann, rettete im Einsatz seinen verletzten Sohn vor den Flammen. Dabei erlitt der 52-Jährige auch eine Rauchgasvergiftung. Der Vater kam ebenfalls zunächst ins Krankenhaus, das er nach zwei Stunden aber wieder verlassen konnte.

Ein weiterer Feuerwehrmann erlitt während dieses Einsatzes eine Rauchgasvergiftung. Ein Mitglied des Lehnitzer Löschzuges wurde beim ersten Einsatz der Nacht in Germendorf ebenfalls durch Rauchgas verletzt. Die Wehrleute waren um 1.22 Uhr alarmiert worden. In der Kremmener Allee stand ein Nebengebäude in Flammen. Das benachbarte Einfamilienhaus, in dem ein älteres Ehepaar lebte, wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass es unbewohnbar wurde. Nach Polizeiangaben sind die Brandursachen in beiden Fällen noch nicht ermittelt.

Sven Marten sprach den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf nach ihren beiden kraftraubenden Einsätzen am Mittwochabend seine Anteilnahme aus. "Das waren für alle schwierige Momente. Besonders für die Mutter, deren Ehemann und Sohn verletzt wurden", sagte Marten. Die Einsätze hätten deutlich gemacht, wie gefährlich die Einsätze sind, die die Feuerwehrleute freiwillig in ihrer Freizeit bewältigen.

Beide Einsätze würden sicher noch ausgewertet, so Marten. Es sei in der Vergangenheit immer wieder zu Rauchgasvergiftungen bei Feuerwehrleuten gekommen. Marten hatte bereits zu Jahresbeginn Übungen für die Atemschutzträger der Löschzüge angekündigt. Sie werden in Brandcontainern an Hitze und Rauchgasphänomene gewöhnt, um im Ernstfall möglichst routiniert handeln zu können. Die Übungen sollen noch in diesem Jahr starten. Marten muss dafür allerdings noch etwas Geld bei der Stadtverwaltung locker machen. Am 24. und 25. März steht ein Übungscontainer auf dem Feuerwehrgelände in der Oranienburger Julius-Leber-Straße.