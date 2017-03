30 Gartenlauben aufgebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg/Velten (HGA) Insgesamt 30 Gartenlauben sind innerhalb eines Tages in Oberhavel aufgebrochen worden. 25 davon in Oranienburg in der Straße Am Kanal und fünf in Velten. Ein sechster Einbruch in Velten misslang. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht sagen. In beiden Einbruchserien haben die Täter Fenster gewaltsam geöffnet oder Türen aufgehebelt. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden von rund 200 Euro pro Bungalow entstanden. Ob etwas und was gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen, da noch nicht alle Laubenbesitzer informiert werden konnten.