Schuldfähigkeit des mutmaßlichen Mörders wird neu geklärt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556364/

Zwei Tage nach dem Tod einer 79-Jährigen und zweier Polizisten in Oder-Spree soll der mutmaßliche Mörder nochmal psychiatrisch begutachtet werden. "Die Feststellung zur Schuldunfähigkeit kann für seine jetzigen Taten nicht übernommen werden. Wir müssen wissen, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, ob er nicht möglicherweise teilschuldfähig war", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Ingo Kechichian, am Donnerstag.

Gegen den 24-Jährigen, der am Dienstag in Müllrose (Oder-Spree) erst seine Großmutter getötet und dann in Oegeln die beiden Polizisten überfahren hatte, wurde vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Er sei in die forensische Klinik nach Brandenburg/Havel gebracht worden, ergänzte Kechichians Kollegin Ricarda Böhme.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Beamten von dem 24-Jährigen mit einer Geschwindigkeit jenseits von Tempo 150 überfahren.

Erst im November 2016 wurde dem Mann wegen Raubes, Körperverletzung und Diebstahls der Prozess gemacht. Das Landgericht Frankfurt (Oder) erklärte den jungen Mann damals aufgrund einer "undifferenzierten Schizophrenie" für schuldunfähig. Weil ein Gutachter ihm aber Behandlungsfähigkeit attestierte, kam er nicht in eine geschlossene Psychiatrie, sondern wurde unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Das Gericht revidierte die Entscheidung auch nicht, als der junge Mann erneut beim Fahren ohne Führerschein oder beim Konsumieren von Drogen erwischt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch stets auf seine Unterbringung gedrungen, auch weil er im Bundeszentralregister sechs Eintragungen wegen verschiedener Gewaltdelikte hatte und sich psychisch auffällig verhielt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich zwei Tage nach den Bluttaten immer noch betroffen. An etwaiger Justizschelte wollte sich GdP-Landesvorsitzender Andreas Schuster aber nicht beteiligen. Es sei als Gewerkschaft nur schwer zu beurteilen, wann welches Gutachten in Auftrag gegeben und wie es bewertet worden sei.

Unterdessen hat die Polizeidirektion Ost eine Sonderkommission mit mehr als 50 Mitgliedern zur Aufklärung eingesetzt. Bei Bedarf können weitere Kräfte angefordert werden, sagte Polizeisprecher Ingo Heese. Aktuell werden die Tatorte im Haus der getöteten Großmutter in Müllrose sowie in Oegeln erneut untersucht.