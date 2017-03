Mehr Öko im Naturpark

artikel-ansicht/dg/0/

Die erste Frage, die sich da stelle, sei wohl, warum ein Mineralbrunnen einen Landwirtschaftstag veranstalte, sagt Preußenquelle-Geschäftsführer Frank Stieldorf. Das Wasser benötigt hunderte Jahre, um in die Gesteinsschichten vorzudringen, aus denen sein Betrieb fördert. Aber es gehe darum, die Qualität des Mineralwassers für die folgenden Generationen zu erhalten. "Wir halten den Öko-Landbau für die einzige nachhaltige Möglichkeit, Wasser zu schützen", sagt Stieldorf. Als Safthersteller könne er ökologische Früchte bei den Landwirten der Umgebung ganz einfach bestellen. Bei Wasser funktioniert das nicht. Bestes Beispiel, dass keine hunderte Jahre vergehen müssen, sei das Trinkwasser, das aus wenigen Metern Tiefe gewonnen wird und sehr viel schneller in den Gläsern der Verbraucher landet.

Für die Rheinsberger Preußenquelle ist es wohl auch Teil der Marketingstrategie, eine Vortragsreihe unter dem Motto "öko! nah, klar" zu veranstalten. Dass es hier nicht allein um Werbung geht, zeigt die Unterstützung durch die Verwaltung des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. "Wasser ist das Anliegen, das uns verbindet", sagt Naturparkleiter Mario Schrumpf. Wichtig sei, die Wasserqualität ober- und unterirdisch zu erhalten. Noch könne er Touristen sagen, dass sie aus dem Großen Stechlin trinken können.

Sowohl Schrumpf als auch Stieldorf hoffen, mit dem Landwirtschaftstag eine Plattform zu etablieren, die Bauern, Verarbeiter und Händler auch in den kommenden Jahren zusammenbringt. Die Vortragsreihe ist die erste ihrer Art in Menz, soll aber nicht die letzte bleiben. Die Resonanz wird zeigen, welche Chancen die Idee hat. Zugesagt haben konventionelle und Öko-Landwirte aus der Region. Die Referenten seien Menschen, die in der Biobranche maßgeblich mitbestimmen. Sie sollen die Wege aufzeigen, wie Bio wirtschaftlich sein kann. Dass Brandenburger Bauern den Bedarf an Öko-Produkten in der Hauptstadt decken können, "das wollen wir an die Landwirte weitergeben", meint Mario Schrumpf. Neben den Anliegen des Naturschutzes müssten die wirtschaftlichen Aspekte ernstgenommen werden. Aufgabe einer Naturparkverwaltung sei es, starke Partner zu haben. Dazu zählt Schrumpf die Landwirte, die für ihn im Vertragsnaturschutz arbeiten, ebenso wie die Preußenquelle.

Deren Geschäftsführer argumentiert aus Verbrauchersicht: "Das schmeckt ja wie früher?" Wenn Menschen so etwas zu ihm sagen, fragt er sich einmal mehr, warum heute Bio sein muss, was früher normal war. "Aber man kann den Schalter nicht einfach umlegen", sagt Stieldorf. Wie überzeugend die Referenten sind, werden die beiden Podiumsdiskussionen zeigen. Zwei sind geplant, die erste mittags nach den Vorträgen zu Angebot und Nachfrage sowie zur Milchverarbeitung. Die zweite zum Ende des Landwirtschaftstages gegen 14.30 Uhr, wenn die Umstellung auf biologische Landwirtschaft und die Vermarktung Themen waren.

Der Landwirtschaftstag findet am 14. März zwischen 11 und 15 Uhr in der Regionalwerkstatt am Menzer Friedensplatz statt. Die Initiatoren hoffen auf ein breites Publikum aus der Branche.