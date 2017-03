artikel-ansicht/dg/0/

Kiew (dpa) Im festgefahrenen Krieg in der Ostukraine hat sich Außenminister Sigmar Gabriel hinter den Vorschlag einer Stärkung der OSZE-Mission gestellt. Er halte es für vernünftig, noch einmal über diese Idee nachzudenken, sagte der Sozialdemokrat am Donnerstag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Ressortchef Pawel Klimkin. Dabei gehe es etwa um technisches Gerät zur Überwachung der Waffenruhe und mehr Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Gabriel begrüßte damit eine entsprechende Initiative seines ukrainischen Kollegen.

Der Minsker Friedensprozess zwischen der Regierung in Kiew und den prorussischen Separatisten kommt kaum voran. Gabriel will gemeinsam mit Frankreich Vermittlungsversuche fortsetzen. Auf ein Treffen mit den Außenministern Russlands und der Ukraine war jedoch Ernüchterung gefolgt. Eine vereinbarte Waffenruhe griff nicht - zum wiederholten Mal. In der Ostukraine vertieft sich derweil die wirtschaftliche Abspaltung der Separatistengebiete.

Die Ukraine ist die letzte Station auf der ersten Osteuropa-Reise Gabriels als Außenminister. Er sprach abends in Kiew auch mit Präsident Petro Poroschenko über den Konflikt im Osten. Wegen eines Grubenunglücks in der Westukraine wurde ein Gespräch mit Ministerpräsident Wladimir Groisman abgesagt. Am Freitag will Gabriel wieder in Berlin sein.