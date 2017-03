Fürstenberger Eltern zahlen für Kita-Essen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556373/

Darauf machten Stadtverordnete während der jüngsten Ratssitzung aufmerksam - mit dem Hinweis, dass die Eltern eine Rechtssicherheit auch in dieser Frage rasch bekommen sollten.

Darüber ist sich die Stadtverwaltung durchaus im Klaren, betont Petra Obst, zuständige Leiterin der Schulverwaltung. Gleichwohl sei Sorgfalt geboten: Kommende Woche werde es ein Gespräch mit der Firma geben, die auf vertraglicher Grundlage das Essen anbietet. Geplant sei, dass das Unternehmen die tatsächliche Differenz aus der Herstellung des Essens und dem Beitrag der Eltern von 1,50 Euro der Kommune in Rechnung stellt - die dann den Fehlbetrag bezahlen wird.

Nach einer möglichst raschen Einigung werden sofort die Eltern darüber benachrichtigt. Dies könne auf dem Wege einer schriftlichen Elternmitteilung geschehen, mittels Aushängen in den Kindereinrichtungen oder auch in der Presse. "Damit tatsächlich alle informiert sind", betont die Leiterin der Schulverwaltung. Grundsatz dabei: Die Kommune übernimmt für die Eltern die Vereinbarungen mit der Catering-Firma.

Freilich sei die Sachlage unterm Strich alles andere als einheitlich - auch mit Blick auf die Vergangenheit. Damit die Eltern geltend machen können, was sie in den drei Jahren zuvor entrichtet haben, sollten sie Nachweise bereithalten, zum Beispiel Kontoauszüge, die dokumentieren, was die Eltern wann dem Essensanbieter zahlten.

Kompliziert werde das Ganze auch dadurch, weil es in der Realität häufig so sei, dass die Kinder nicht täglich das Mittagessen in Anspruch nehmen. "Es muss also auch geklärt werden, wie oft die Kinder gegessen haben", erläutert Petra Obst. Auf Basis dieser Daten werden von der Kommune die Erstattungen geleistet. Das Wichtigste aber: "Es gibt dabei keine Frist, so dass die Eltern nicht unter Druck sind", weist Obst hin. Immerhin werde das Prozedere auch für die Stadtverwaltung nicht ohne Aufwand ablaufen: Rund 350 Kinder werden derzeit in den städtischen Kindereinrichtungen betreut. Wobei es eine weitere Frage gibt, die es zu berücksichtigen gebe: Regelmäßig wechseln die Kinder, weil sie älter geworden sind, die Einrichtungen samt der Betreuungsart, mitunter auch den Wohnort. Motto: vergangenes Jahr noch in der Kita Storchennest - nun im Hort Bredereiche oder in der Drei-Seen-Grundschule samt Hort oder aber ab der 7. Klasse gar nicht mehr in Fürstenberg betreut.

Knackpunkt bei der Angelegenheit: "Die Eltern sollten wissen, dass die Kommune rechtlich gesehen nur auf Antrag der Eltern tätig wird", erklärt die Leiterin der Schulverwaltung.

Und was ist, wenn der Anbieter diese Vorgehensweise ablehnt? Für diesen eher nicht wahrscheinlichen Fall müssen die Eltern der Kommune mitteilen, was sie im Einzelnen dem Unternehmen zahlen, damit die Differenz von der Wasserstadt beglichen werden kann.