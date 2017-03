Oderberger Tafel will sich vergrößern

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (MOZ) Erst war es ein Tag, dann zwei, heute sind es drei Tage, an denen die Tafel am Oderberger Friedenshain geöffnet hat. Mit der Einrichtung in dem kleinen Kiosk gegenüber vom Netto-Markt vor mehr als sieben Monaten hat Norbert Weich, Vorsitzender des Vereins Bernauer Tafel, eine Wiedereröffnung gefeiert. Bereits jetzt stellt er fest: der Bedarf ist groß, die Räumlichkeiten dafür eigentlich schon wieder zu klein. Bevor die Tafel öffnet, stünden die Menschen meist bereits vor der Tür.

Auf etwa 25 Quadratmetern haben die fünf ehrenamtlichen Helfer das Angebot eingerichtet. Angefangen habe man mit einem Mitarbeiter, nur einem Regal und einer Theke. Inzwischen können die Lebensmittel auf drei Regale verteilt werden. Dort finden die Menschen Brot, Brötchen, Gemüse, Obst. Fleisch- und Wurstwaren lagern mit anderen gekühlten Lebensmitteln in zwei großen Kühlschränken. Alles ist gespendet worden. Viele Lebensmittel lagern aber noch immer in Kisten am Boden. Für Norbert Weich nicht zufriedenstellend, will er den Menschen, die die Tafel besuchen doch ein gutes Gefühl geben: "Sie sollen ihre Nahrung nicht am Boden zusammensuchen müssen", sagt er. Die Aufmachung des Angebots ist Norbert Weich sehr wichtig.Seine Mitarbeiter haben deshalb versucht, den Raum freundlicher zu gestalten, haben Gardinen an die Fenster angebracht, lassen das Radio laufen. "Die Bürger sollen erhobenen Hauptes herkommen und ihre Lebensmittel aussuchen", sagt Weich.

Nicht nur deshalb suche er nach größeren Räumen. Auch eine zentrale Lage wäre von Vorteil, findet er. "Wir stoßen hier an unsere Grenzen", sagt er. An den drei Öffnungstagen kämen je 120 Leute. Alleinstehende, Rentner, geflüchtete Familien - die Nutzer der Tafel würden aus allen sozialen Bereichen kommen. Menschenwürdig soll es zugehen, das sagt er immer wieder. Lebensmittel gibt es gegen Spende und mit einem Einkommensnachweis. Inzwischen würden die Mitarbeiter aber jeden kennen.

Die Lage am Rand von Oderberg sei aber nicht für jedermann gut zu erreichen. "Die Bedürftigkeit ist da und wir wollen für alle Menschen erreichbar sein", sagt Norbert Weich. Und sie werde weiter steigen, ist er sich sicher. Also wolle er auch das angehen. Größere Räume würden die Lagerung und Ausgabe der Lebensmittel noch dazu komfortabler machen. Für die hygienische Aufbewahrung sei auch noch mehr Kühltechnik erforderlich. "Ich werde das Gespräch mit Amtsdirektor suchen", kündigt Norbert Weich an. Er habe bereits ein Auge auf ein leer stehendes Geschäft am Markt geworfen.

Zusätzlich plane er auch ein mobiles Angebot für die Region um Bad Freienwalde. Dafür müsse noch ein Fahrzeug und ein Fahrer organisiert werden.