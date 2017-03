Wildblume bekommt Spitzennoten

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Wer im Naturkostladen "Wildblume" einkauft, kauft in einem der besten Bioläden Deutschlands ein. Das erst vor eineinhalb Jahren eröffnete Geschäft von Marcel Schwichtenberg und Tanja Kaiser wurde in einer bundesweiten Leserumfrage der Zeitschrift "Schrot und Korn" in die Spitzegruppe der Biomärkte zwischen Passau und Hamburg gewählt und liegt in den Bewertungskriterien über dem Bundesdurchschnitt. Dazu gehören Sortimentsvielfalt, Ambiente, Preis-Leistungsverhältnis, Frische, Qualität und Service. Gewertet wurde in sechs Kategorien nach Größe der Verkaufsfläche. Unter 2360 teilnehmenden Läden holte sich die "Wildblume" einen Bronzeplatz.