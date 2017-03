Beste Idee für attraktivere Einkaufsstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die AG City Schwedt hat die CityOffensive 2017 der Industrie- und Handelskammer gewonnen. Am Donnerstag wurden die insgesamt vier besten Ideen aus Nordostbrandenburg für mehr Attraktivität in städtischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen ausgezeichnet.

Das Schwedter Team will den Akteuren der Stadt und ihren Geschichten mit einer Social-Media-Kampagne ein Gesicht geben. Dafür erhält die AG City den ersten Preis in Höhe von 13500 Euro. In mehreren sozialen Netzwerken werden nun von März bis Oktober lebendige, humorvolle, Geschichten über Geschäftsleute aus der Schwedter Innenstadt erzählt. Sie vermitteln ein Lebensgefühl und die Individualität der City-Geschäfte sowie der Geschäftsleute. Am Ende wird klar: Das Miteinander verbindet.

AG-City-Koordinatorin der Ireen Kautz nahm hochbeglückt den Preis in Frankfurt entgegen. Mit dem Preisgeld werden Ausrüstung und Software bezahlt, um die Schwedt-Storys im Netz zu erzählen. Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl war bei der Preisverleihung dabei und gehörte zu den ersten Gratulanten.