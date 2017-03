Cottbus fürchtet um das Image seiner Ausländer

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Nach der Festnahme eines jungen Syrers, der eine 82-jährige Rentnerin in Cottbus getötet haben soll, geht die Stadt in die Offensive. Im Rathaus befürchtet man, dass wegen der Tat des heute 18-Jährigen das Image aller in Cottbus lebenden Flüchtlinge leiden könnte. Deshalb appelliert Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) an die Bewohner, Ruhe zu bewahren.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag sprach das Stadtoberhaupt von einem einzelnen Mann, der die Gastfreundschaft und Toleranz der Cottbuser missbraucht habe. "Es darf nicht sein, dass jetzt alle Ausländer, die bei uns wohnen, über einen Kamm geschert und unter Generalverdacht gestellt werden", forderte Kelch.

Indes ist das Thema in sozialen Netzwerken wie Facebook bereits vielfach kommentiert worden. Unter den Einträgen finden sich zahlreiche ausländerfeindliche Parolen und Hasskommentare, die man im Cottbuser Rathaus mit Sorge zur Kenntnis nimmt. "Eine Täterschaft hat nichts mit der Nationalität zu tun", betonte der Oberbürgermeister. Hinweise, dass die rechte Szene den Vorfall für Aktivitäten wie Aufmärsche oder Demonstrationen nutzen könnte, habe die Stadt nicht. "Aber wenn, dann sind wir vorbereitet", sagte Kelch.

Die Verwaltung habe alles Mögliche getan, um die Behörden bei ihrer Ermittlungsarbeit in dem Mordfall zu unterstützen, berichtete der Rathauschef weiter. So habe man der Polizei sämtliche Aktenvorgänge zu dem Verdächtigen zur Verfügung gestellt. Kelch zeigte sich erleichtert, "dass die Beamten nun einen dringend Tatverdächtigen dingfest gemacht haben und der Mörder nicht mehr frei herumläuft".

Nach Angaben der Stadt leben derzeit rund 6000 Ausländer in Cottbus. Hinzu kommen aktuell etwa 3000 Flüchtlinge, die zu einem großen Teil in Wohnungen im gesamten Stadtgebiet verteilt untergebracht wurden. "Wir wollen bewusst keine Ghettoisierung. Das Konzept hat sich bewährt", betonte Kelch.

Er forderte die Cottbuser auf, auf Ausländer in ihrer Nachbarschaft zuzugehen. "Nur so geht Miteinander." Zugleich verwies das Stadtoberhaupt auf die vielen Ehrenamtlichen, mit deren Hilfe es in Cottbus gelungen sei, die jüngsten Flüchtlingsströme in den Griff zu bekommen.

Der unter Mordverdacht stehende Syrer war den Ermittlern zufolge im Jahr 2015 in Begleitung eines Vormundes nach Deutschland gekommen. Der zur Tatzeit 17-Jährige lebte inzwischen in einer eigenen Wohnung in Cottbus. Er soll das Opfer gekannt haben.

Zu den Hintergründen der Tat ist bislang jedoch nichts bekannt. Die 82-Jährige war im Dezember von einem Angehörigen tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gefunden worden.