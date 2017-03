Service kostet

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Dass Produkte nicht immer das halten, was sie versprochen haben, erleben Verbraucher regelmäßig. Und so bequem die Bestellung im Internet auch sein mag - wer deshalb zum frisch im Netz Erworbenen Hilfe vom Händler braucht, kommt um die Nutzung einer Service-Hotline häufig nicht herum. Wenn dieses Telefonat dann auch noch kräftig ins Geld geht, ist das doppelt ärgerlich. Dem hat der Europäische Gerichtshof nun einen Riegel vorgeschoben.

Damit wird man als Online-Käufer quasi dem Kunden gleich gestellt, der beispielsweise sein Elektrogerät in einem Laden um die Ecke gekauft hat und dort Fragen und Beschwerden vorbringen kann, ohne dafür extra zu bezahlen. Kein Wunder also, dass sich Verbraucherschützer über den Urteilspruch freuen.

Allerdings entstehen den Internethändlern, wenn sie solche Hotlines betreiben, tatsächlich Kosten. So ein Call-Center muss ja finanziert werden. Es ist also nicht auszuschließen, dass diese Beträge nun anderswo hereingeholt werden, etwa durch einen Aufschlag beim Verkaufspreis. Je nachdem, was da berechnet wird, könnte das den Online-Einkauf für Verbraucher unattraktiver machen. Worüber sich der stationäre Handel, also die Geschäfte in der eigenen Umgebung, aber bestimmt freuen wird.