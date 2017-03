Traurig und feige

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Anderthalb Millionen Türken leben in Deutschland. Als ihre Heimat sehen die meisten die Türkei an, sonst hätten sie einen deutschen Pass. Sie dürfen auch dort wählen. Wenn nun also Politikern aus ihrer Heimat unter fadenscheinigen Gründen - Halle zu klein, zu wenig Parkplätze - wenige Stunden vor der Veranstaltung verweigert wird, in Deutschland aufzutreten, was wird dann die Reaktion sein?