Etwas gelegt hat sich auch der Aktionismus der deutschen Politik, und das kann nur gut sein. Sie hat sich in einer Art und Weise eingemischt, die die Grundsatzfrage aufwirft, ob das ihre Aufgabe ist. Erst einmal war die Bundesregierung von der Kanzlerin abwärts beleidigt, dass sie nicht vorab informiert wurde. Mit Verlaub: Da haben die Politiker die Backen zu sehr aufgeblasen. In Deutschland gibt es keine Staats-, sondern die Marktwirtschaft. Bei den Franzosen mag es mehr Tradition haben, dass der Staat aktive Industriepolitik betreibt, was schon seine Beteiligung von 14 Prozent an PSA zeigt. Hierzulande kann der Eigentümer seine Firma jederzeit verkaufen und muss nicht vorher Angela Merkel um Erlaubnis bitten.

Die rechtlichen Regeln sind klar: Das Kartellamt muss prüfen, ob der Wettbewerb zu stark beschränkt wird. Außerdem wird nach dem Außenwirtschaftsrecht betrachtet, ob Sicherheitsbelange berührt werden. Beides dürfte negativ ausfallen. Mehr Mitspracherecht gibt es nicht.Merkwürdig waren auch die Forderungen, PSA müsse die vereinbarte Beschäftigungssicherung für die rund 19?000 Opel-Beschäftigten im Inland einhalten. Ja was denn sonst? Verträge gelten in jedem Fall nach einem Unternehmensverkauf unverändert weiter, und das unabhängig davon, ob die Kanzlerin darauf besteht oder nicht.

Das Getöse hatte natürlich seinen Grund: Im Wahlkampf will sich keine Partei nachsagen lassen, dass sie nicht für den Erhalt von Arbeitsplätzen kämpft. Aber glücklicherweise ist es immer noch die Sache der Unternehmen, sich für die Zukunft möglichst gut aufzustellen, und nicht von Politikern, die das auch nicht besser einschätzen können, im Gegenteil. Wenn Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und ihr französischer Kollege Michel Sapin gemeinsam erklärten, der Zusammenschluss von PSA und Opel biete "Chancen für beide", dann ist das ein frommer Wunsch. Sinn macht die Übernahme nur, wenn Einsparmöglichkeiten genutzt werden, und das heißt schnell Arbeitsplatzabbau.