Stadt spart beim Licht

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt will in diesem Jahr weitere Straßenlaternen auf die energiesparenden LED-Leuchtmittel umstellen. Seit 2012 hat die Stadt durch Umrüstung der Laternen rund 541000 kWh Strom gespart, was sich bei den Ausgaben bemerkbar macht.

Im Rahmen der Spardiskussion sind auch schon länger die Kosten für die Straßenbeleuchtung im Blick. Damit nachts niemand im Stadtgebiet durch dunkle Straßen fahren oder auf nicht ausgeleuchteten Gehwegen laufen muss, gibt es im Stadtgebiet ein umfangreiches Laternennetz. "Die Stadt unterhält und bewirtschaftet zur Zeit 3478 Lichtpunkte einschließlich der dazu gehörigen Schaltschränke und dem Kabelbestand", sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. Wobei das schon eine abgespeckte Zahl ist. Im Zuge der Einspardiskussion wurden Straßenlaternen, die auf den Grundstücken der Gebäudewirtschaft (Gewi) und der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) stehen, an die Unternehmen übergeben. Sie, beziehungsweise die Mieter, müssen für den Unterhalt und die Stromkosten aufkommen.

Das ist natürlich die leichteste Art, Geld zu sparen. Aber auch am Bestand hat die Stadt inzwischen Maßnahmen vorgenommen, um weiter die Kosten zu senken, beziehungsweise, die Gesamtkosten nicht weiter steigen zu lassen. So wurden im vergangenen Jahr 220 Laternen auf Induktionsleuchtmittel umgerüstet. Im Gegensatz zu den bisherigen Natriumdampflampen mit 70 Watt ist die Leistung der Lampen mit Induktionsleuchtmittel wesentlich geringer (40 Watt), die verbrauchen deshalb weniger Strom. Auch entfallen die Vorschaltgeräte, sagt Michael Reichl, die auch noch einmal zusätzlich 8 bis 10 Watt verbrauchen. Vor allem seien die Geräte schon in die Jahre gekommen und deshalb anfällig.

Auch schon in den Vorjahren waren Straßenlaternen umgerüstet worden. Bisher hat die Stadt da vorwiegend auf die Induktionsleuchtmittel gesetzt. Denn die Einsparung ist merklich. Andererseits sind sie in der Anschaffung nicht so teuer wie die möglich Alternative, die LED-Leuchten. Lediglich bei Straßenneubauten und bei Sanierung von Gehwegen kam die LED-technik durchgängig zum Einsatz. "Diese Maßnahmen erfolgten in der Oder-, Löwen und in der Schulstraße. Aber auch am Bahnhofsvorplatz sowie in der Plantagenstraße", sagt der Fachbereichsleiter.

Doch inzwischen kommt die Induktion ins Hintertreffen, ist nicht mehr so attraktiv. Bei LED-Lampen sind die Preise deutlich gefallen. Der Kostenvorteil des Induktionsleuchtmittels sei nicht mehr unbedingt gegeben, so Reichl. So wurden im vergangenen Jahr die Laternen an mehreren Straßenzügen komplett umgerüstet. Michael Reichl nennt die Beeskower Straße, die Lindenallee und die Straße der Republik, wo nun LED-Leuchten die Dunkelheit vertreiben. Als die ersten LED-Leuchten in der Königstraße installiert wurden, gab es noch Beschwerden über das grelle und ungewöhnliche Licht. Inzwischen spielt auch dies keine Rolle mehr.

"Auch in diesem Jahr werden die Maßnahmen zur Energieeinsparung fortgeführt", sagt Michael Reichl. Zum Beispiel sei vorgesehen, 350 bis 400 Lichtpunkte mit LED-Leuchtmittel auszustatten. Reichl nennt als Beispiel die Cottbuser und die Müllroser Straße sowie die Bahnhof- und die Fellertstraße. Auch in dem Streckenabschnitt der Oderlandstraße, dessen Ausbau in diesem Jahr begonnen wird, soll künftig energiesparendes Licht leuchten.

"Insgesamt kann festgestellt werden, dass seit dem Jahr 2013 zirka 60 Prozent der Straßenbeleuchtung mit Energie sparenden Leuchtmitteln ausgestattet wurde", erklärt Michael Reichl. Das macht sich, wie auch die Übergabe von Laternen an die Wohnungsunternehmen, bei den Ausgaben bemerkbar. Die Ausgaben lagen 2014 laut Haushaltsplan einmal bei 422000 Euro, Ende 2015 bei 369000 Euro. Von Ende 2012 bis Ende 2016 wurden, betrachtet nach dem Zählerstand, insgesamt 541000 KWh Strom gespart.

Welch mühsames Geschäft das Stromsparen ist, zeigt der Vorbericht zum Haushalt des Jahres 2016. Zwar gelten seit dem 1. Januar des vergangenen Jahres aufgrund eines neu abgeschlossenen Vertrages günstigere Strompreise für die Straßenbeleuchtung. Der Arbeitspreis konnte um 21 Prozent reduziert werden. Die Umlagen sind aber im Gegenzug gestiegen, so dass die Ersparnis aufgefressen wurde.