Randalierer schlägt erneut zu

Wriezen (MOZ) Der Sparkassenrandalierer hat wieder zugeschlagen. In den vergangenen zwei Monaten hat der 33-Jährige erneut Fenster und Technik zerstört. Der Vorstand fordert entsprechende Handlungen der zuständigen Stellen. Die Staatsanwaltschaft will den Fall in dieser Woche abschließen.

Wer es nicht besser wüsste, könnte glauben es sei ein Déjà-vu. Denn irgendwie war diese Situation schon einmal da. Die traurige Wahrheit: sie war nicht nur einmal da, sondern mehrfach. Mittlerweile mehr als 20 Mal.

Anfang dieser Woche sowie am vergangenen Wochenende hat der psychisch Kranke, der in den vergangenen zwei Jahren bereits für Schäden in sechsstelliger Höhe in dem Geldinstitut gesorgt hat, erneut zugeschlagen.

Wieder blicken Mitarbeiter und Kunden auf zerschlagene Fensterscheiben und kaputte Selbstbedienungstechnik. Mit einem Hammer hat sich der Mann in der Wriezener Filiale des Geldinstituts verewigt, berichtet Reinhard Kampmann, Mitglied des Sparkassenvorstands Märkisch-Oderland. Auch die Displays der Technik im Innenraum habe der 33-jährige psychisch Kranke mit einem Edding beschmiert. Doch damit nicht genug. Nicht nur körperlich hat er seiner Aggressivität Ausdruck verliehen. Zusätzlich habe der Mann Droh-E-Mails an die Sparkasse verfasst. "Die E-Mail war sogar an den Bundestag und das Bundeskanzleramt gerichtet", so Kampmann.

Für die Mitarbeiter des Geldinstituts und die Kunden eine Zumutung. Denn immerhin gehen die Attacken nun bereits über zwei Jahre, wie Filialleiterin Karin Steege bereits im November vergangenen Jahres gemahnt hatte.

"Muss denn erst etwas passieren?", äußert Mathias Düntzsch (SPD), Stadtverordneter und Mitglied im Wriezener Ausschuss für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (Gosult), seinen Unmut und spricht zugleich das jüngste Ereignis an, das in den vergangenen Tagen ganz Brandenburg unter Schock gestellt hatte. "Muss es denn so enden wie in Oder-Spree? Müssen erst Menschen sterben oder verletzt werden bevor etwas passiert?", sagt Mathias Düntzsch und verweist auf den psychisch kranken Mann, der am Dienstag bei Beeskow seine Großmutter und zwei Polizisten getötet hatte. "So weit darf es bei uns nicht kommen", fordert Düntzsch und spricht damit mehreren Wriezenern aus der Seele. "Gucken Sie sich das an", sagt ein Kunde vor der Sparkasse und zeigt auf die zerschlagenen Fenster. "Da muss doch endlich etwas passieren."

Das finden auch die Mitarbeiter der Sparkasse. Reinhard Kampmann hatte bereits im vergangenen Jahr ein neues psychiatrisches Gutachten gefordert. Das vorangegangene Gutachten wurde im Februar 2015 erstellt. Darin war die Schuldunfähigkeit des Mannes aufgrund psychischer Störungen festgestellt worden, so Kampmann. Dieses Gutachten hält er allerdings für überholt.

Die Staatsanwaltschaft Eberswalde, die aktuell mit dem Fall betraut ist, sei dabei das Verfahren abzuschließen, teilt Oberstaatsanwalt Thomas Meyer auf Anfrage mit. Mit dem neuen Gutachten soll nun geklärt werden, ob der Täter psychisch krank ist oder nicht und welche Rechtssprechung daraus resultiert. "Eine Abschlussentscheidung soll in dieser Woche fallen", so Meyer. Zu mehr wollte sich der Oberstaatsanwalt vor der Rechtssprechung nicht äußern. Angeklagt ist der psychisch Kranke in mehreren Fällen: unter anderem Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Sachbeschädigung. Über die Unberechenbarkeit berichten auch Wriezener, die den Mann noch von früher kennen. Übermäßiger Drogenkonsum hätte den Mann in seinem Verhalten instabil gemacht.

Hausverbot habe der 33-Jährige bereits erhalten. Gestört hat ihn das allerdings nicht, immer wieder zu kommen und weitere Schäden in der Sparkasse anzurichten.

Der Handlungsbedarf ist dringend, fordern Kampmann und der Stadtverordnete Mathias Düntzsch. "Wir stehen voll und ganz hinter der Sparkasse", hatte Düntzsch während der Ausschusssitzung im November formuliert. Für die Wriezener ist klar: Solange der Mann auf freiem Fuß bleibt, ist das Zusammenleben in der Stadt gestört und in Gefahr.