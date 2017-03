Polizeibericht Oranienburg vom 02.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Zwei 27 und 31 Jahre alte Frauen wurden am Dienstagnachmittag bei „Kaufland“ in der Friedensstraße dabei beobachtet, wie sie diverse Kleidungsstücke in die Rucksäcke ihrer beiden Kinder steckten. Anschließend wollten sie den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Die Frauen konnten aufgehalten werden. Die Waren hatten einen Wert von etwa 130 Euro.

Vom Parkplatz gestohlen

Oranienburg. Um 7 Uhr hatte eine Frau am Dienstag einen Audi auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Als sie gegen 16.15 Uhr auf den Parkplatz zurückkam, war das Auto nicht mehr da. Der Parkplatz ist videoüberwacht. Die Polizei wertet die Videodaten jetzt aus. Das Fahrzeug im Wert von etwa 12 000 Euro ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Es blieb beim Blechschaden

Zehlendorf. In der Alten Dorfstraße stießen am Dienstag um 14.45 Uhr ein Pkw und ein Kleintransporter zusammen. Verletzt wurde niemand. Schaden: 1 500 Euro.