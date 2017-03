Polizeibericht Eberswalde vom 02.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz. Gleich mehrere Einbrüche sind am Dienstag an der Prenzlauer Chaussee angezeigt worden. Unbekannte Täter waren in ein Büro, in eine Wohnung, in ein Restaurant und in eine Zahnarztpraxis eingedrungen. Zur Höhe des von ihnen angerichteten Schadens liegen der Polizei noch keine Angaben vor.

Rentnerin um Tasche gebracht

Wandlitz. Wegen Diebstahls muss sich eine 46-Jährige aus dem Barnim verantworten, die am frühen Dienstagnachmittag an der Prenzlauer Straße einer 74-Jährigen die Handtasche entrissen hatte. Die Ermittlungen hatten die Polizei auf die Täterin gebracht, die bereits gestanden hat.

Diebe räumen Wohnhaus aus

Ahrensfelde. Bargeld, Schmuck und Gebrauchsgegenstände haben die Diebe mitgehen lassen, die am späten Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße an der Bahn eingestiegen sind. Zur Höhe des von ihnen angerichteten Schadens gab es keine Angaben.

Jagdkanzeln gehen in Flammen auf

Schönefeld. Etwa 3000 Euro Sachschaden haben die unbekannten Täter angerichtet, die im Wald bei Beiersdorf mehrere Jagdkanzeln und Hochsitze beschädigt haben. Die Kanzeln waren in Brand gesetzt und die Standhölzer durchtrennt worden. Die Taten wurden der Polizei am Dienstag angezeigt.