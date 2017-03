Polizeibericht Bernau vom 02.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz. Gleich mehrere Einbrüche gab es am Dienstag an der Prenzlauer Chaussee. So gelangte ein Dieb über ein Büro in eine anliegende Wohnung. Beim Betreten des Schlafzimmers wurde der Bewohner wach, und trieb damit den Täter in die Flucht. Der Eindringling entkam unerkannt.

Weitere Täter drangen, ebenfalls in der Prenzlauer Chaussee, in die Räume eines Restaurants und einer Zahnarztpraxis ein. Auch hier wurde eine an- liegende Wohnung durchsucht. Was dabei gestohlen wurde, das muss noch geklärt werden.

Handtaschendiebin ermittelt

Wandlitz. Am frühen Dienstagnachmittag wurde einer 74-jährigen Frau in einem Geschäft in der Prenzlauer Straße die Handtasche gestohlen. Als Täterin wurde eine 46-jährige Barnimerin festgestellt, die sich bei der Polizei dann auch zur Tat äußerste. Gegen die Frau wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Einbruch inEinfamilienhaus

Ahrensfelde. In den späten Abendstunden des Dienstags gab es einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße an der Bahn. Die eingedrungen Täter durchsuchten alle Räume. Dabei nahmen sie alles mit, was sie an Bargeld, Schmuck und wertigen Gebrauchsgegenständen finden konnten. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Berlin. Auf der Strecke Müggelheimer Damm bis zur Müggelheimer Straße verengt sich zwischen der Salvador-Allende-Straße und der Amtsstraße in beiden Richtungen die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen. Grund sind Bauarbeiten. Noch bis zum 19. Mai kann es dort zu Staus kommen.

