Polizeibericht Schwedt vom 02.03.2017

Schwedt. Am zeitigen Mittwochmorgen um 1.30 Uhr hielten Polizisten in der Bruno-Plache-Straße einen VW zur Kontrolle an. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein sofortiger Atemtest ergab 1,1 Promille. Mit diesem Ergebnis musste der 38-Jährige zur Blutprobe ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben. Jetzt wird gegen ihn wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

BrennendePapiertonne

Prenzlau. Am Dienstagmorgen brannte auf einem Müllsammelbehälterplatz im Heideweg eine Papiertonne. Die FeuerwehrPrenzlau konnte den Brand löschen. Das Feuer griff nicht weiter über, die Tonne ist aber zerstört.

Schmierereienin Prenzlau

Prenzlau. Am Dienstag wurden Schmierereien an der Fassade eines Wohnblocks im Prenzlauer Georg-Dreke-Ring entdeckt. Die Täter hatten mehrere Hakenkreuze sowie weitere metergroße Graffiti gesprüht. Diese Schmierereien wurden umgehend beseitigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.