Polizeibericht Neuruppin vom 02.03.2017

Linum (RA) Aus einem Betrieb am Kuhhorster Weg in Linum ist zwischen vergangenem Donnerstag und Montag ein Düngerstreuer im Wert von rund 10 000 Euro gestohlen worden. Die Diebe hatte nsich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft, um an das einachsige und acht Tonnen schwere Gerät zu kommen.

Bestohlener findet sein Fahrrad wieder

Rheinsberg (RA)Ein 51-jähriger Rheinsberger, der am 20. Februar sein Fahrrad als gestohlen gemeldet hat, hat es wieder. Am Dienstagmorgen entdeckte er es auf dem Weg zur Arbeit am Bahnhof, wo es angeschlossen stand. Der Mann rief die Polizei. Als dieEigentumsverhältnisse geklärt waren, wurde das Schloss durchtrennt und der 51-Jährige konnte sein Rad wieder mitnehmen.