Polizeibericht Neuruppin vom 02.03.2017

Neuruppin (RA) Bei einer Einlasskontrolle im Sozialgericht an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin fand das Wachpersonal bei einem 20-jährigen Besucher ein Schlagring und informierte die Polizei. Der Schlagring wurde sichergestellt. Der Mann wurde zudem positiv auf Amphetamine getestet. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Gesuchter 18-Jähriger unter Drogen

Neuruppin (RA) Einen 18-jährigen Neuruppiner, der zwei Wochen Jugendarrest in Berlin absitzen muss, diesen aber bisher nicht freiwillig angetreten hat, suchten Revierpolizisten am Dienstagmorgen. Die Beamten fanden den Mann und Drogen-Zubehör noch dazu. Der 18-Jährige gab zu, Drogen genommen zu haben. Eine entsprechende Strafanzeige wurde auf- und der 18-Jährige mit zur Wache genommen, bevor er in eine Berliner Arrestanstalt gebracht wurde.

Windstoß erfasst Autotür

Neuruppin (RA) Ein 79-Jähriger wollte gestern Mittag auf einem Parkplatz an der Neuruppiner Junckerstraße aus seinem Opel steigen. Aufgrund zu starken Windes glitt dem Mann die Fahrzeugtür aus der Hand und schlug gegen einen daneben stehenden Ford. An den Fahrzeugen entstand Lackschaden in geschätzter Höhe von etwa 500 Euro.

Gas und Bremse verwechselt

Neuruppin (RA) Weil sie beim Anhalten Gaspedal und Bremse verwechselte, fuhr eine 71-Jährige am Dienstag auf einem Parkplatz an der Bechliner Chaussee in Neuruppin in einen Maschendrahtzaun eines Pflanzenhandels. Weil die Frau vor Ort keinen Mitarbeiter antreffen konnte, fuhr sie zur Aufnahme des Unfalls zur Polizeiinspektion. Der Sachschaden wird mit rund 6 000 Euro beziffert.