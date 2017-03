Sporthallendefizit an Schulen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556404/

Schon vor fast zehn Jahren hatte es erste Anläufe gegeben, ein solches Dokument zu erstellen. Dies sei jedoch lange an den finanziellen Möglichkeiten gescheitert, führte Tobias Seyfarth, Chef des Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamtes der Kreisverwaltung, aus. Seit zwei Jahren werde nun daran gearbeitet, habe es Runden mit Kommunen, Schulen, Kitas und Kreissportbund (KSB) gegeben. Herausgekommen ist ein rund 250 Seiten starkes Papier mit Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen für die Angebots- und Infrastrukturplanung. Ende März soll es dem Kreistag vorgelegt werden.

Ein "Herzstück" der Arbeit war laut Prof. Michael Barsuhn von der Fachhochschule für Sport und Management in Potsdam eine repräsentative Befragung von Personen, Schulen, Kitas und Vereinen. Antworten seien aus allen Kommunen im Landkreis gekommen. Wie sich gezeigt habe, seien 85 Prozent der Märkisch-Oderländer sportlich oder "bewegungsaktiv". Aktivitäten außerhalb von Sportvereinen nähmen zu - häufiger von Frauen betrieben, hat das Forscherteam um Prof. Jürgen Rode herausgefunden. Rode bezeichnete indes die "Alimentierung" von Sportvereinen als sinnvoll, weil dort am gesündesten Sport getrieben werde und gesundheitsrelevante Umfänge - 150 Minuten pro Woche stark schwitzend - erreicht würden.

Rode bescheinigte Schulen und Kitas im Landkreis viel Potenzial, sich als gesunde bewegungsfreundliche Einrichtungen zu etablieren. Dazu tragen auch Aktivitäten des KSB wie die Kita-Olympiaden bei. Gegensteuern sollte man aus seiner Sicht aber beispielsweise bei der Tatsache, dass ab dem Alter von 40 Jahren das Laufen als Aktivität signifikant zurückgehe. Und Nordic Walking liege in der Region auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Was den Sportstättenbedarf angeht, so verdeutlichte Rode, dass dieser mittels eines "rechnerischen Modells" ermittelt wurde. Aufgabe der Kommunalvertreter und des KSB sei es, die Ergebnisse mit den Gegebenheiten abzugleichen. Aus seiner Sicht sollte man sich besonders um die Sportflächen der Schulen kümmern. Da Schulen eine Pflichtaufgabe der Kommunen seien und es ein vom Bildungsministerium vorgegebenes Raumprogramm gebe, habe man hier auch einen "Hebel". Und von Verbesserungen würden auch die Vereine als Nachnutzer zum Beispiel der Sporthallen profitieren.

In Sachen infrastrukturelle Ausstattung hat das Team sechs "Problemschulen" im Landkreis ausgemacht, denen besondere Priorität eingeräumt werden sollte. Zwei davon befinden sich in Strausberg, die Anne-Frank- und die Lise-Meitner-Oberschule, was der Ausschussvorsitzenden Christel Kneppenberg (SPD) als Strausbergerin natürlich aufgefallen war. Aufgeführt waren zudem das Gymnasium und die Bertolt-Brecht-Oberschule Seelow sowie das Gymnasium und die Kretschmann-Oberschule Bad Freienwalde. Alle verfügten nur über kleine Hallen, obwohl sich im Rahmenlehrplan auch Sportspiele mit großem Platzbedarf fänden, hieß es. Christel Kneppenberg zeigte sich allerdings skeptisch, ob in Strausberg nach dem Bau der neuen Halle für die Hegermühlen-Grundschule für die beiden Oberschulen der Stadt Abhilfe möglich werde.

In jedem Falle sei zuerst der Schulsport zu sichern, antwortete Rode auf Nachfrage von Dietmar Barkusky (Linke), ob Zuschauertribünen sinnvoll seien. Der Kreis verfüge mit der OSZ-Halle Strausberg über ausreichend Kapazität für Spielbetrieb mit Publikum, befand Seyfarth. Und laut den Unterlagen sind von 30 Sporthallen im Kreis sieben stark beschädigt, so dass eine Sanierung dringend erforderlich sei.

Wenngleich bei Hallen vor allem Städte und Gemeinden gefordert seien, sah Barkusky auch für den Kreistag direkte Impulse in dem Papier. Zum Beispiel was Radwege angehe. Immerhin ist Radfahren die bevorzugte körperliche Aktivität der Märkisch-Oderländer, haben die Forscher ermittelt. Und das Gros der Aktivitäten findet bereits abseits von Sporthallen und -plätzen statt.