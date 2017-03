Füchse verspeisen Löwen doppelt

artikel-ansicht/dg/0/

Wusterhausen (RA) "Wir wollen in die große Stadt." Dieses Ziel hatten sich die fünf Volleyballerinnen der Stadtschule Gransee gestellt. Doch dazu hätten sie im Regionalfinale "Jugend trainiert für Olympia" am Donnerstag die bärenstarken Füchse aus Friedrichsthal aus dem Weg räumen müssen.

Schon in der Vorrunde erwiesen sich die Friedrichsthaler als ausgebufft und bezwangen Gransee in drei Sätzen. Weil beide sowohl in den ersten fünf Partien als auch in ihren Halbfinales glänzten, standen sie sich im Endspiel erneut gegenüber. War es im ersten Satz noch knapp (15:13), so brachte der Favorit den Gesamtsieg mit 15:10 im zweiten Satz unter Dach und Fach. Auch stellte der Turnierbeste in der Wettkampfklasse IV die beste Spielerin: Finia Tschammer.

"Ihr müsst euch nicht grämen, das war ein klasse Turnier von euch", lobte Schulsportkoordinator Axel Simon bei der Siegerehrung den Zweitplatzierten, der das Landesfinale in Potsdam verpasste. Die intensive Trainingsarbeit von Dietmar Kleindieck war denoch nicht zu übersehen. Er bringt den Granseern im Volleyballverein das Einmaleins bei. "Wir erkennen eine deutliche Steigerung im Vergleich zum vorigen Jahr", analysierte Sportlehrerin Anke Leben. Auf öffentlicher Bühne sind ihre Mädchen ohnehin schon bei den Heimspielen des Volleyball-Zweitligisten SV Lindow-Gransee präsent - dort als Cheerleader VSV Löwen. Anke Leben: "Ich finde es sehr gut, dass wir uns nach der Niederlage in der Vorrunde aufgerappelt haben." Nur waren die von Katrin Kölle und Marko Demuth betreuten Füchse aus Friedrichsthal ein wenig besser.

Ostprignitz-Ruppin brachte mit der Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe, der Astrid-Lindgren-Schule Wusterhausen, der Schule Breddin, der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt sowie der Goethe-Grundschule Kyritz ein Quintett an den Start. Den stärksten Eindruck hinterließen die von Gerd-Rüdiger Schröder gecoachten drei Breddiner, die durch einen 2:1-Erfolg gegen Rathenow sogar Bronze holten. Aus dem Altkreis Neuruppin wollte keiner nach Wusterhausen. Eine Qualifikation war nicht nötig, nur eine Anmeldung.