Fredersdorfer Drillinge auf Entdeckertour

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Ein aufgewecktes Trio ist aus den Winzlingen geworden, die Anfang März vergangenen Jahres zur Welt gekommen waren und seitdem mit ihren Eltern Andrea und René Albe sowie der Großmutter Annemarie Sauerbier in einem Drei-Generationen-Haus in Fredersdorf wohnen. Sohn Matts war mit 1710 Gramm und 46 Zentimetern der Erste, der am 2. März 2016 um 8.12 Uhr auf die Welt kam, 8.13 Uhr folgte Jette mit 1480 Gramm bei 42 Zentimetern und Senta einige Sekunden später mit 1720 Gramm und 44 Zentimetern. Nun sind sie ein Jahr alt, unterscheiden sich kaum von anderen Gleichaltrigen und erobern die Welt. Jedes Kind hat seinen eigenen Charakter. Jette, noch immer die Kleinste, ist die Unternehmungslustigste. Senta wagt sich mutig an alles Unbekannte und Matts ist immer zur Stelle und hilft seinen Schwestern. Inzwischen ist Vater René in Elternzeit, hat mit ihnen alle Hände voll zu tun. Albes sind seit ein paar Jahren Fredersdorfer, beide arbeiten in Berlin. Ab Sommer wird auch René Albe wieder seinem Beruf nachgehen, denn in der nagelneuen Kita Krümelbude 2.0 haben die drei Kinder Aufnahme gefunden.