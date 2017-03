artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556407/

Die 27-jährige Kreismittespielerin soll vor allem Kathleen Müller und Anne Weier unterstützen und ihre Erfahrungen einbringen. Theresa Loll spielte zuletzt beim Zweitligisten SV Union Halle Neustadt und blickt auf fast zehn Jahre Bundesliga-Erfahrung, darunter bei den Vipers Bad Wildungen (1. Liga). Zu ihren größten Erfolgen zählen der Aufstieg in die erste Bundesliga mit den Füchsen Berlin und der dritte Platz bei den europäischen Hochschulmeisterschaften.

Trainer Dietmar Schmidt geht davon aus, dass die 1,76 Meter große Handballerin nicht nur als Kreismittespielerin, sondern auch in der Deckung und Abwehr wichtige Arbeit leisten kann. Auf alle Fälle sei sie sehr spielbegabt und im Zusammenwirken mit den anderen Spielerinnen gehe "im Training schon vieles leichter als vor zwei, drei Wochen. Theresa sieht, dass sie in der jungen Mannschaft ihr Können und ihre Möglichkeiten einbringen kann. Einiges wird Zeit brauchen", formuliert er.

Schmidt kennt Theresa Loll aus ihren früheren Vereinen, weil er in seiner alten Heimat Zwickau immer mal zu Spielen der 2. Bundesliga weilt. So hatte auch die gebürtige Berlinerin den Trainer kennen gelernt und den Kontakt gesucht. "Ich habe die zeitintensive zweite Bundesliga nicht mehr mit meinem Lehrerstudium in Berlin vereinbaren können, möchte endlich meinen beruflichen Abschluss machen", nennt Loll einen Hauptgrund für ihren Wechsel. Bis August will sie ihren Master für die Sekundarstufe 2 in der Fachrichtung Sport/Geschichte abschließen, dann das Referendariat beginnen. Beim FHC sieht sie ihre Aufgabe vor allem darin, "der Mannschaft mit meiner Erfahrung und Ruhe Halt zu geben und sie dabei zu unterstützen, besser zu ihrer Stärke zu finden, die sie hat. Man merkt den Mädchen auf alle Fälle ihre Freude am Handball an." Wöchentlich kommt sie aus Berlin zwei- bis dreimal zum Training, ergänzt dies zu Hause mit Lauf- und Konditionstraining.

Theresa Loll spielt seit dem sechsten Lebensjahr in Berliner Vereinen Handball, fand mit 16 Jahren zu ihrer jetzigen Spielerposition: "immer am Kreis und in der Abwehr und Halbposition, je nachdem, was der Trainer favorisiert. Ich mag die körperliche Auseinandersetzung. Und man muss spielintelligent sein, um den Mitspielerinnen zum Tor zu verhelfen", beschreibt sie ihre Rolle. Die nächste Chance dazu hat Theresa Loll am Sonnabend um 16 Uhr in der Berliner Seelenbinder-Halle, wenn der Berliner TSC (8./12:20) den Frankfurter HC (6:24 Punkte) empfängt. In der Hinrunde hatten die Oderstädterinnen mit 16:22 das Nachsehen, lief vor allem in der zweiten Halbzeit wenig zusammen, als das Spiel zusehends passiv wurde und die Abwehr ängstlich reagierte.

Der neuerlichen Begegnung sieht Trainer Schmidt hoffnungsvoll entgegen: "Die Mannschaft ist inzwischen personell wieder breiter aufgestellt, hat dadurch mehr Alternativen und Möglichkeiten." Spielmacherin Kathleen Müller soll planmäßig in der Startformation stehen und über Rückraum-Mitte agieren, auf diesen Positionen ebenfalls Michèlle Dürrwald und Maria Heinke. Auf die gute Abwehr- und Deckungsarbeit der TSC-Berlinerinnen sind die Frankfurterinnen eingestellt. Vielleicht gelingt es ihnen diesmal besser als zuletzt bei den Füchsen, auch über die Außen wieder öfter zum erfolgreichen Abschluss zu kommen.