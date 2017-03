Stadt will Gebühren senken

artikel-ansicht/dg/0/

Monatlich 13,20 Euro sollen Gewerbetreibende in der Innenstadt zahlen, wenn sie vor ihrem Geschäft einen Werbeaufsteller platzieren - und zwar pro Aufsteller. So sieht es die geltende Sondernutzungssatzung vor, die bereits Anfang 2015 durch die Stadtverordnetenversammlung (SVV) beschlossen worden war und seit dem 21. Oktober 2015 in Kraft ist. Auf das Kassieren der Gebühren verzichtet die Stadtverwaltung allerdings bisher. Denn nachdem die Verwaltung im August 2016 öffentlich mitgeteilt hatte, dass das Platzieren von Klappaufstellern und Werbefahnen ohne behördliche Erlaubnis und ohne Gebührenzahlung nicht länger geduldet werde, war die Empörung unter Händlern und Gastronomen groß. Die meisten hatten bis dahin gar nicht gewusst, dass solche Werbeaufsteller schon seit 2015 kostenpflichtig sind. Und im September 2016 hatten zumindest die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses der SVV zugeben müssen, die Satzung 2015 beschlossen zu haben, ohne zu wissen, dass sie damit auch eine Gebührenpflicht für Werbeaufsteller beschließen. Auch dafür hatte es anschließend heftige Kritik gegeben.

Die Stadtverwaltung hat nun eine zweite Änderungssatzung erarbeitet und ist damit zu großen Teilen wieder zurückgerudert. Von 13,20 Euro pro Monat für jeden Aufsteller in der Innenstadt (die Stadt ist in drei Zonen aufgeteilt) ist nun keine Rede mehr. Stattdessen soll künftig jeweils ein Aufsteller pro Laden generell gebührenfrei sein. Für jeden weiteren sollen Gebühren anfallen. In der Innenstadt 6,67 Euro für jeden zweiten, 13,20 Euro für jeden dritten und 26,40 Euro für jeden vierten. In den Außenbereichen der Stadt würden in Zone 2 6,67 Euro und in Zone 3 3,38 Euro je Aufsteller fällig. Die Anzahl der Aufsteller wird auf vier begrenzt.

Der Fraktion FDP/BI Stadtumbau geht das nicht weit genug. Sie will mit einem Antrag durchsetzen, dass jeder erste Klappaufsteller frei ist und jeder weitere pauschal 1 Euro pro Monat kostet. "Kleine Werbeaufsteller sind nicht dafür geeignet, die Einnahmen der Stadt zu erhöhen", sagt der Abgeordnete Josef Lenden. Und die Festlegung der Gebührenhöhe sei "nicht nachvollziehbar".

Mit der Erhebung von Gebühren will die Stadtverwaltung Einnahmen erzielen und einen Wildwuchs an Aufstellern verhindern. Die zweite Änderungssatzung wird weiter beraten.