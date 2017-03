Variante drei gewinnt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Mit knapper Mehrheit haben sich die Falkenseer Stadtverordneten am Mittwoch für die zukünftige Erschließung der zweiten Zentrumsachse "Scharenbergstraße", gemäß "Variante 3" der Bereichsuntersuchung, entschieden. Der Beschluss umfasst außerdem die Berücksichtigung eines Fuß- und Radwegs im weiteren Bebauungsplanverfahren zwischen Europaschule und alter Stadthalle. Weiterhin soll der Knotenpunkt Bahnhofstraße/Am Gutspark genauer untersucht werden.

Die Scharenbergstraße in Falkensee an der Stadthalle wird verlängert. © Silke Schulz

Die Bereichsuntersuchung sieht in der vom Planungsbüro "kleyer.koblitz.siegmüller" favorisierten "Variante 3" eine Verlängerung der Scharenbergstraße mit einer Fahrbahnbreite von 5,5 Metern bis zur Straße Am Gutspark vor. Die Verlängerung wird für Pkw und Anlieger in beide Richtungen freigegeben.

Im Vorfeld hatte ein Workshop im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahrens im Sommer letzten Jahres eine Tendenz zur alternativen Einbahnstraßenregelung ergeben, die zu diesem Zeitpunkt vom damaligen Planungsbüro "Spath+Nagel" favorisiert worden war.

Die Attraktivität dieser Variante machte für einen Großteil der Workshop-Teilnehmer offenbar die Schulwegsicherheit, die Gestaltung eines ruhigen Bereichs um Schule und Stadthalle mit wenig Lärmbelastung, die auf diese Weise unproblematische Parkplatzfrage, eine hohe Aufenthaltsqualität und der Erhalt von Bäumen aus. Es sei nicht mehr zeitgemäß, den Fokus nur auf den Autoverkehr zu legen, so hieß es.

Für Bürgermeister Heiko Müller (SPD) war es indes wichtig, nunmehr zu einer Entscheidung zu gelangen. "Die Dinge sind miteinander verzahnt. Die Bauwerke hängen von der Verkehrsführung ab. Wir nehmen erst einmal die Beidrichtungsvariante in den Fokus, halten uns damit aber offen, nur die Einbahnstraßenregelung zu realisieren. Umgekehrt wäre das nicht möglich."

Während von den Fraktionen der FDP sowie Grünen/ABü die fehlende Berücksichtigung des Bürger-Votums ausdrücklich gerügt wurde, erklärte etwa Wolfgang Jähnichen (SPD): "Ich habe vollen Respekt vor jeder Art der Bürgerbeteiligung, aber wenn diese lediglich ein Promille der Falkenseer ausmacht, sollte man das auch entsprechend werten."

Für den Knotenpunkt Bahnhofstraße/Am Gutspark soll laut Beschlusslage eine Untersuchung Aufschluss über die geeignete Verkehrsführung an dieser Stelle geben.

Eingeschlossen ist dabei die Prüfung einer Verkehrsführung für den ÖPNV.