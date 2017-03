Bernau unter Preisträgern

artikel-ansicht/dg/0/

Ihre Idee einer App-basierten Online-Vermarktung der Bernauer Unternehmen in der Innenstadt sowie deren Veranstaltungen durch eine interaktive Karte war der Jury eine Zuwendung von 7500 Euro wert. In den vergangenen zwei Jahren war die Werbegemeinschaft "Bernauer "Innenstadt" als Siegerin aus dem Wettbewerb hervorgegangen.

Insgesamt wurden am Donnerstag die vier besten Ideen für mehr Attraktivität in städtischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen ausgezeichnet. Die Aktionsgemeinschaft Innenstadt Schwedt hat die "CityOffensive 2017" gewonnen. Sie will den Akteuren der Stadt und ihren Geschichten mit einer Social-Media-Kampagne ein Gesicht geben. Dafür erhielt die Aktionsgemeinschaft den ersten Preis in Höhe von 13500 Euro.

Platz zwei mit einer Prämie von 11000 Euro ging an die Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freienwalde für ihre Ideen zur Entwicklung des Regionalmarktes "Freienwalder Köstlichkeit", darunter die Umsetzung einer Online-Kampagne.

Lichtinstallationen und Aktionen rund um den Marktplatz in Storkow wollen die Drittplatzierten - der Mittelstandsverein Storkow und der Verein Alinae Lumr - mit der IHK-Zuwendung von 9000 Euro finanzieren.