Mit Schraubenschlüssel und Computer

Fürstenwalde (MOZ) 36 Kfz-Mechatroniker-Lehrlinge Aus Oder-Spree und Märkisch-Oderland erhielten am Donnerstagnachmittag im Fürstenwalder Alten Rathaus ihre Zeugnisse und Gesellenbriefe. Nach dreieinhalbjähriger Ausbildung hatten sie im Dezember die theoretischen und im Januar die praktischen Prüfungen bestanden. 38 waren dazu angetreten, nur zwei fielen durch, berichtete der Obermeister der Kfz-Innung Frankfurt (Oder)-Mitte, Jörg O. Richter. Den Gesellen sagte er: "Sie haben jetzt ein festes Fundament für ihr weiteres Leben. Aber Sie stehen erst am Anfang. Lernen Sie weiter." Das Tempo des technischen Fortschritts beim Auto sei rasant, Schraubenschlüssel und Computer seien inzwischen die Arbeitsmittel in der Werkstatt. Zugleich betonte Richter, dass Zuverlässigkeit, Respekt und Pünktlichkeit weiterhin wichtige Eigenschaften bleiben, um im Beruf erfolgreich zu sein.

Von den 36 Jung-Gesellen haben 34 schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche - oder einen Studienplatz wie Guido Nickel, der beim Auto-Servicepunkt Neubert in Erkner Lehrling war und nun als einer der sechs Besten ausgezeichnet wurde. Er will Kraftfahrzeug-Ingenieur werden. Patrick Schulze hat beim Autodienst Hoppegarten Praxis geübt. "Ich bin erleichtert, er wurde übernommen", freute sich seine Mutter, Yvonne Schulze.

Auch drei junge Frauen erhielten ihren Gesellenbrief, zum Beispiel die Fürstenwalderin Jeniffer Glowatzki. "Sie hat schon als Kind lieber mit Autos gespielt", erzählte ihre Mutter, Petra Hinze, die vor Stolz strahlte. Die Tochter hat im Audi-Zentrum der Erkner & Sohn GmbH gelernt und wird im VW-Autohaus in Nord durchstarten. "Ich will richtiger Schrauber in der Werkstatt sein", sagt sie, obwohl ihr mit Abitur in der Tasche auch andere Möglichkeiten offen stehen.Ihre Lehrerin aus dem Oberstufenzentrum Palmnicken - wo alle Lehrlinge die theoretische Ausbildung absolvierten - ist überzeugt, dass Jennifer ihren Weg macht. "Sie ist eine, die kämpfen und sich durchsetzen kann. Sie war auch die Klassensprecherin und hatte die Jungs im Griff", sagte Martina Sitzlach-Hofmann.