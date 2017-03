Straßenbauer wieder aktiv

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) In Wandlitz müssen sich die Anwohner in der Nibelungen- und in der Blumensiedlung auf neue Straßenbauarbeiten einstellen. Darauf wies Ortsvorsteher Ingo Musewald hin. Demnach würden die Firmen nun ihre Winterpause beenden. Ins Auge gefasst wurde bereits ein weiteres Vorhaben: die Sanierung der Karl-Liebknecht-Straße. Mittlerweile liege eine Machbarkeitsstudie für das Projekt vor. Am 6. März treffen sich Planer, Bauamt und Ortsbeirat um 10 Uhr zu einer ersten Vor-Ort-Besichtigung.