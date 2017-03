Schinowsky: "CCS ist mausetot"

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die umstrittene CCS-Technologie steht in Brandenburg nach Einschätzung der Bündnisgrünen offenbar endgültig vor dem Aus. Noch vor vier Jahren von der Landesregierung als unverzichtbar gepriesen, ist es in den vergangenen Jahren immer ruhiger um die Pläne geworden, das bei der Kohleverstromung entstehende Kohlendioxid in Ostbrandenburg unter die Erde zu pumpen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556417/

Am Donnerstag nun erklärte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) im Landtag auf Nachfrage der Grünen, dass die CCS-Technologie im Rahmen des neuen Energiespeicher-Programms der Landesregierung keine Förderung erhalte. Die 50 Millionen Euro aus dem Programm sollten demnach einzig dazu dienen, industrielle Energiespeicher für die Energiewende aufzubauen.

"CCS für Kohlekraftwerke in Brandenburg ist mausetot, und das ist auch gut so" kommentierte die Grünen-Abgeordnete Heide Schinowsky Gerbers Erklärung. Ihre Nachfrage hierzu sei geboten gewesen, weil zuletzt Stimmen laut geworden seien, die den Aufbau einer Demonstrationsanlage in der Mark gefordert hätten. "Die Ankündigung hatte in Ostbrandenburg Sorgen hervorgerufen", sagte Schinowsky.

Herbert Wenzke von der Beeskower Bürgerinitiative "CO2-Endlager stoppen" reagierte am Donnerstag ebenfalls erleichtert: "Wir dachten, der Spuk geht wieder los". Gegen das Vorhaben der Landesregierung, CO2 im Boden zu versenken, gab es ab 2010 massive Proteste.