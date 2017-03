Landkreis schließt Schlaglöcher

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Schlaglöcher ärgern Autofahrer derzeit zwischen Zehdenick und Bergsdorf. Sie zwingen die Kraftfahrer zu besonderer Aufmerksamkeit, wollen sie keine Schäden an ihren Fahrzeugen erleiden. Kleinere Schäden, also Löcher und Risse im Asphalt, die der Frost in den Wintermonaten verursacht hat, "werden zeitnah ausgebessert und beseitigt", teilte dazu Kreisverwaltungssprecherin Irina Schmidt auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Darüber hinaus finden im März, wenn es weitestgehend frostfrei bleibt, im gesamten Landkreis Oberhavel die so genannten Verkehrsschauen statt, bei denen Schäden begutachtet und aufgenommen werden. "Ob es in Folge dieser Auswertungen zu weiteren Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 6512 kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen", erklärte Schmidt. Denn schon jetzt sieht die Fahrbahn zwischen Zehdenick-Klein-Mutz und Bergsdorf aufgrund er zahlreichen Reparaturen in der Vergangenheit aus wie ein riesiger Flickenteppich.