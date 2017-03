Standortbeschluss zum Hallenbad vertagt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Ein Konsens über die Fortführung der Planungen zum Bau eines Hallenbads in Falkensee konnte am Mittwoch auf der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nicht erzielt werden. Ursprünglich sollte ein Beschluss zum Standort Bahnhof Seegefeld gefasst werden, verbunden mit dem Startschuss für das notwendige Bebauungsplanverfahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556424/

Ein Änderungsantrag war von der Fraktion Grüne/ABü vorgelegt worden. "Bevor wir den Start des Bebauungsplanverfahrens beschließen, sollte eine Nachkalkulation des Kostenplans unter Berücksichtigung der geplanten Bäder in Elstal und Hennigsdorf erfolgen, außerdem eine realistische Kalkulation der Eintrittspreise", so die Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher. Auch die FDP-Fraktion stellte klar, dass eine Standortentscheidung nicht in ausreichendem Maße vorbereitet worden sei. "Das Vorgehen der Konzeptstudie ist methodisch falsch. In die Konkurrenzanalyse ist neben Elstal auch das geplante Potsdamer Bad sowie Hennigsdorf einzubeziehen. Die Wirtschaftlichkeit müsste nochmal betrachtet werden. Es wurde bisher nicht berücksichtigt, dass die Einzugsbereiche der umliegenden Konkurrenzbäder sich überschneiden - die Menschen, die in den Schnittmengen der Potentialzonen leben, konzentrieren sich nicht nur auf das Bad in Falkensee. Die Anzahl der Besucher wird folglich deutlich geringer ausfallen als angenommen. Auch weitere Annahmen der Konzeptstudie sind nie mit uns besprochen worden", kritisierte Elfriede Schmidt (büff).

Ebenfalls kritisch äußerte sich die AfD-Fraktion. "Wir brauchen hier keine Investruine, wo die Rentner nicht hingehen, weil sie es sich nicht leisten können", machte Rainer van Raemdonck deutlich. Auch Hans-Peter Pohl (CDU) forderte eine Nachbesserung: "In der Konzeptstudie wird prognostiziert, welche Marktchancen bestehen. Was nicht untersucht wurde, ist die Realität." Pohl legte eine Orientierung an vorhandenen Studien der Deutschen Gesellschaft für Bäderwesen nahe.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) hingegen warb für eine verbindliche Entscheidung: "Wir werden auch in einigen Wochen oder Monaten nicht mehr wissen. Die Grundaussage von Robert Dahl ist: "Es geht primär um eigene Übernachtungsgäste.' Wenn wir Herrn Dahl nicht glauben, was er zu seinem eigenen Projekt sagt, auf welcher Basis wollen wir dann irgendetwas prognostizieren? Wenn wir konkretere und verlässliche Zahlen wollen, müssen wir einen Planer mit der Kostenberechnung beauftragen. Bis jetzt haben wir durch die Konzeptstudie nur grobe Schätzungen."

Während einer Folgesitzung soll nun in drei Wochen die Debatte fortgeführt werden.