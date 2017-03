Berliner für AfD im Rennen um Bürgermeisteramt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die AfD hat den 32-jährigen Berliner Jan Radke zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Oranienburg bestimmt. Der Polit-Neuling ist seit August 2016 in der Partei und hatte bis dahin nach eigenen Angaben keine parteipolitischen Erfahrungen gesammelt. "Mein Ziel ist mehr Bürgerbeteiligung durch Umfragen", sagte Radke in einer ersten Stellungnahme. Er wolle eine demokratische Zusammenarbeit aller Parteien ohne Ausgrenzung erreichen und außerdem dafür sorgen, dass Oranienburg mehr Geld vom Bund für die Beseitigung der Weltkriegsbomben erhalte. Da sehe er Deutschland in der Pflicht.

Radke wurde amMittwoch während einer Mitgliederversammlung des AfD-Ortsverbandes gewählt, wie der Kreisverband der Partei am Donnerstag mitteilte. Der Ortsverband mit 27 Mitgliedern, der am 14. Dezember 2016 gegründet wurde, ist der zweitgrößte Ortsverband in Brandenburg. Stellvertretender Vorsitzender ist Joachim Radke, Vater des Bürgermeisterkandidaten und schon länger in der Partei aktiv. Bei der Wahl des Bundespräsidenten am 12. Februar war er stellvertretendes Mitglied der AfD für die Bundesversammlung.

"Ich habe die AfD seit 2013 kritisch beobachtet", sagte Jan Radke. "Die verfehlte Griechenland-Rettungspolitik, die Missstände in der EU und die Tatsache, dass sich Merkel um 180 Grad gedreht hat, gegenüber ihren Ankündigungen von 2003 und 2010 haben mich veranlasst, in die Partei einzutreten", erklärte der Kandidat. Der gebürtige Pankower kündigte an, im Falle seiner Wahl nach Oranienburg ziehen zu wollen.Sein Vater und seine Großeltern würden bereits in der Kreisstadt leben. Der 32-jährige Radke ist Diplom-Ingenieur für Versorgungs- und Umwelttechnik und befindet sich derzeit in einer Fortbildung. Bei der Wahl sieht er sich als wertkonservative Alternative zu den übrigen Bewerbern.

Die Bürgermeisterwahl findet am 24. September parallel zur Bundestagswahl statt. Hans-Joachim Laesicke (SPD) scheidet nach 24 Jahren im Amt aus. Jan Radke ist der nunmehr sechste Kandidat, der antritt.