Theater am Rand an diesem Wochenende

Zollbrücke (MOZ) Ein echtes Original des Oderbruchs wird heute Abend um 19.30 Uhr auf die rustikale Bühne des Theaters am Rand gebracht: Veit Templin, als Holzbaumeister eine Legende, hat selbst den Weg seiner Kindheit in Hohenwutzen bis in die Nachwendezeit aufgeschrieben. Darin sinniert er über die ländliche Kultur des Oderbruchs, die Erfahrungen der Handwerker, Liebe und Musik. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zu Veits "Tante Else", einer alten Frau, mit der er seit seinem 18. Lebensjahr auf einem Hof in Neulietzegöricke zusammenlebte. Doch die Kindheit verbrachte er in der Schmiede von Willi Rollin in Hohenwutzen, und auch das beschreibt er mit derbem Lokalkolorit. "Veits Tanz" heißt das Stück nach dem dreibändigen autobiografischen Buch "Der Malerlehrling", das im Aufland Verlag Croustillier erschienen ist.