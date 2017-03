Hürdenlauf in der Hegermühle

artikel-ansicht/dg/0/

Barriere: Ein Pfad zu den Blöcken Am Marienberg ist durch Stämme versperrt. Die meisten Wege sind aber frei. © MOZ/Uwe Spranger

Heiko Wessendorf, Werkleiter des kommunalen Stadtforstbetriebes, der die "Durchforstung" beauftragt hat, kann dies nicht nachvollziehen. Es sei mit der Firma eigens verabredet gewesen, dass die Wege nach den Arbeiten jeweils wieder freigeräumt werden, damit die Anwohner sie nutzen können. Alternativ hätte man auch das gesamte Gebiet für den Holzeinschlag eine Woche lang sperren können und Anzeigen für Ordnungswidrigkeiten schreiben, wenn jemand dennoch den Bereich betritt.

Entgegen Beobachtungen von Anrufern waren die Hauptwegeim Gelände am Donnerstagvormittag weitgehend frei. Einzelne Stämme ragten bisweilen in einen Weg hinein, ein schmaler Querpfad in der Nähe der Kita Spatzennest war allerdings konplett versperrt. "Trampelpfade sind keine Wege", kommentierte Wessendorf. "Irgendwo muss das Holz ja liegen."

Nach seinen Angaben sind die Fällarbeiten mittlerweile abgeschlossen, aber der Abtransport in Verzug. Man habe kurz versucht, das Holz zu "rücken", wie es bei den Forstleuten heißt, aber feststellen müssen, dass es dafür momentan zu nass ist. Damit mit der Maschine der Boden nicht zu stark umgepflügt wird, habe man die Arbeiten nach ca. einer Stunde wieder eingestellt. "Wir hoffen, dass wir dann nächste Woche reinkönnen", sagte Wessendorf.

Er kündigte an, dass nur ein Teil der Rückearbeiten maschinell erledigt wird. Um Schäden zu minimieren, würden insbesondere in der Nähe der Wege auch Pferde zum Einsatz kommen. Diese Variante sei deutlich teurer als die maschinelle, minimiere aber die "Befahrungsfläche". Alles könnten die Tiere allerdings nicht erledigen.

Der Werkleiter verwies noch einmal darauf, dass die Arbeiten zwischen S-Bahn-Trasse und Wohngebiet Hegermühle aus Sicherheitsgründen nötig gewesen seien. Sie waren bereits Ende 2016 begonnen worden. In dem Waldstück sei forstlich lange nichts passiert, gebe es aber "starken Besucherdruck", hieß es damals. Dadurch seien die Baumkronen eng zusammengewachsen. Daraus resultierender Lichtmangel führte dazu, dass im unteren Bereich Äste absterben, die dann eine Gefahr für Spaziergänger darstellen. Die bestehe nun nicht mehr.