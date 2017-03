Heiß auf Anker

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Heute Abend soll es nun auch für die Oberliga-Fußballer des FC Strausberg endlich losgehen. Die Strausberger haben schon zwei Spiele Rückstand und treffen auf den FC Anker Wismar. Gespielt wird nun doch auf Rasen in der Energie-Arena. Beginn ist 20 Uhr.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556443/

Es ist tatsächlich schon der 17. Spieltag der Fußball-Oberliga und erst jetzt kann der FC Strausberg ins Geschehen eingreifen.

"Alle sind heiß und wollen endlich spielen", gibt Strausbergs Trainer Christof Reimann kurz die Situation seiner Mannschaft wieder. Was die Strausberger Fußballer noch mehr anstacheln wird, ist die Tatsache, dass sie in der nunmehr verschobenen Tabelle der Oberliga (Staffel Nord) auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht sind. "Platz 15, das macht uns nun nicht mehr als nötig nervös, doch ein schönes Gefühl ist das mit Sicherheit nicht. Aber egal, wir wollen in der Rückrunde jedes Spiel gewinnen und Freitag soll der Auftakt dazu gemacht werden."

Es wird ein wichtiger Monat für den FC Strausberg und gut aus den Startlöchern kommen, hat somit noch eine zusätzliche Bedeutung. Nach dem Freitagabendspiel folgen drei weitere Heimspiele: 12. März gegen Charlottenburger FC Hertha 06, 19. März gegen Germania Schöneiche und dann am 25. März das Halbfinale im Landespokal gegen den Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde.

Dieser Spielplan ist übrigens auch ein Grund dafür, warum man lange überlegt hat, wo die Freitagabendpartie tatsächlich ausgetragen wird. "Der Rasen im Stadion wird doch sehr beansprucht und das Wetter hat deutlich seine Spuren hinterlassen", sagt Reimann in seiner Vorschau. Inzwischen ist aber klar, dass auf Rasen in der Energie-Arena gespielt wird. "Allein schon die Tatsache, dass wir unseren Fans in puncto Versorgung und auch Sitzgelegenheiten bessere Bedingungen bieten können, hat die Entscheidung beeinflusst", erklärt auch der Sportliche Leister des FC Strausberg, Holger Ohde.

Reimann kann beim Personal regelrecht aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung und die meisten Spieler sind auch richtig fit." Sturmspitze Martin Kemter kann wieder eingesetzt werden und auch bei Serbülent Ulutürk scheint ein Einsatz wieder möglich.

"Beide sind sehr wichtig in unserem System", sagt Reimann und hofft, dass sie schnell wieder richtig in Schwung kommen.

Gegner ist der FC Anker Wismar, von dem Reimann eine sehr hohe Meinung hat. "Eine spielstarke und offensiv ausgerichtete Mannschaft, die mit Erdogan Pini auch einen Top-Stürmer in ihren Reihen hat. Aber ich hab da auch einige Schwachpunkte entdeckt, über die wir im Abschlusstraining ganz deutlich reden werden." Wismar hatte schon ein Spiel und dabei auch die Victoria aus Seelow etwas überrascht. Es gab ein 1:1 in Seelow. Wismar ist Tabellenachter und hat sieben Siege, sechs Niederlagen und drei Unentschieden auf dem Konto. Eines dieser Remis gab es im Hinspiel, als man sich im Stadion an der Bürgermeister-Haupt-Straße mit 2:2 trennte. Damals trafen übrigens Stephan Ilausky und Tobias Lindner.

Bemerkenswert beim Blick auf die Tabelle: Wismar hat genauso viele Tore bisher geschossen wie der aktuelle Tabellenführer, VSG Altglieniecke.