Einstimmiges Votum gegen die Kreisgebietsreform

Mit der beschlossenen Stellungnahme wird der Gesetzentwurf abgelehnt. Dieser enthalte weder ein schlüssiges Konzept für die Umsetzung einer Reform noch ein schlüssiges Finanzierungskonzept dafür, sagte Oberbürgermeister Martin Wilke. Die Stadt sei nicht gegen die Ziele der Reform. Diese würden jedoch durch eine Neugliederung der Kreise nicht erreicht. "Wir sind bereit, Veränderungen im Land aktiv mitzugestalten", betonte er.

Thomas Nord erklärte nach der Abstimmung, mit der Stellungnahme stelle sich die Stadt zwar der Diskussion und mache Änderungsvorschläge, was ein Schritt in die richtige Richtung sei. Diese Haltung hätte die Stadt aber von Anfang an zeigen müssen. "Ich befürchte, dass das zu spät kommt." Ein Großteil der Debatte sei durch, der Gesetzgebungsprozess laufe bereits.

Die klare Ablehnung durch die Stadt von Beginn an sei eine Antwort "auf die destruktive Haltung des Innenministers" und in dieser Art und Weise ein Fehler gewesen. "Besser wäre es gewesen, frühzeitig in den Diskurs einzusteigen und das Beste für die Stadt rauszuholen. René Wilke hat das im Landtag immer versucht - es wäre gut gewesen, wenn er diesen Kampf gemeinsam mit der Stadt hätte führen können." Er glaube, "die Stadt sitzt am kürzeren Hebel - denn die Haushaltssituation ist, wie sie ist". Der Bundestagsabgeordnete geht davon aus, dass es zu einem Volksentscheid kommen wird. "Man muss dann darum kämpfen, das Beste für die Stadt zu erreichen - und da geht sicher eine Menge", sagte er.