Landwirte von Stallpflicht genervt

Oberhavel (OGA) Seit fast dreieinhalb Monaten gilt wegen der Vogelpest die Stallpflicht für Enten, Gänse, Hühner und Co. in Oberhavel. Auch andere Regionen Brandenburgs sind davon betroffen. Mittlerweile reagieren die Bauern ziemlich genervt auf die Verordnung.

"Die Landwirte sind sehr ungehalten, weil die erzwungene Aufstallung für Geflügel schon so lange dauert", sagt Heidemarie Scholze, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Oberhavel. "Auch die Tiere leiden, weil sie nicht raus können", so Scholze. Von Tierwohl könne in diesem Fall keine Rede mehr sein. "Die Tiere fühlen sich schlecht und der Landwirt auch."

Mittlerweile ist in 26 europäischen Staaten die Vogelpest nachgewiesen worden. In Deutschland sind seit dem Fund im Saarland im Februar alle Bundesländer von der Vogelgrippe betroffen. Die Zahl der durch die H5N8-Viren ausgelöste Infektionskrankheit ist hoch. Das staatliche Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit (FLI) hat vom 8. November bis 2. März 1 055 Fälle bestätigt, davon 475 Fälle in diesem Jahr.

Brandenburgs Bauernbund hält die Stallpflicht für kleine Hobbyhalter für "eine lästige Schikane", für mittelständische bäuerliche Betriebe mit Freilandgeflügel und Direktvermarktung sei sie ein gravierender Kostenfaktor und Wettbewerbsnachteil. Schon 2016 forderte der Bauernbund von der Landesregierung, die Stallpflicht zügig wieder aufzuheben. Doch ein Ende der Tierseuche ist nicht in Sicht. Bei der aktuell grassierenden Epidemie handelt es sich nach Einschätzung der Virus-Experten vom FLI um das schwerste jemals in Deutschland registrierte Seuchengeschehen bei Geflügelpest.

Die andauernde Stallpflicht könne sich negativ auf die nächste Weihnachtsgans-Produktion auswirken, so Heidemarie Scholze. Einige Zuchtbetriebe mussten ihre ganzen Bestände keulen. Es sei fraglich, ob es genug Küken gebe. Die Freilandaufzucht beginne Ende April, Anfang Mai. Scholze befürchtet Verdienstausfälle, sollte bis dahin die Stallpflicht nicht aufgehoben werden.