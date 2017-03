Frankfurt und Slubice aus japanischer Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum begrüßte am Mittwoch eine kleine japanische Delegation. Goro Christoph Kimura, Professor für Linguistik an der Sophia-Universität in Tokio, forscht seit fünf Jahren zur Entwicklung von Zweisprachigkeit in der deutsch-polnischen Grenzregion. Er selbst spricht beide Sprachen fließend und lebte 2012/2013 ein Jahr lang als Gastdozent der Europa-Universität an der Oder. Mit Kollegen und Studenten ist er gerade auf Deutschland-Tour.