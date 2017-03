Volksmusikstars ganz nah

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Heimatgefühle" vermittelten gleich mehrere Stars der Volksmusik am späten Mittwochnachmittag im Kreiskulturhaus. Die sympathischen und erfolgreichen Schwestern Sigrid und Marina aus dem österreichischen Salzkammergut präsentierten die Show. Sie hatten sich mehrere musikalische Gäste eingeladen, so Judith & Mel, das Traumpaar der Volksmusik aus dem hohen Norden sowie das Original Naabtal Duo mit Willi Seitz und Wolfgang Edenharder. Sie unterhielten abwechselnd das begeisterte Publikum mit Heimatliedern und Klassikern. Sie untermalten ihre Lieder per Beamer mit den schönsten Bildern aus ihrer Region. Auch die Bühnendekoration ließ keine Wünsche offen. Die Gewinnerin der MOZ Freikarten Renate Marschall aus Worin zeigte sich begeistert vom Konzerterlebnis. Sie hatte mit der zweiten Karte ihre beste Freundin und Nachbarin Brigitte Brand eingeladen.