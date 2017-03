Beschluss zum Radweg verschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Der Landkreis will die noch bestehende Lücke des Fern-Radweges "Märkische Schlössertour" auf dem Abschnitt vom Seehotel Falkenhagen bis zur B5 schließen. Die Gemeindevertretung sollte in ihrer jüngsten Sitzung dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis zustimmen. Der Beschluss wurde vertagt.

Der Kreis will bei der Investitionsbank des Landes Fördermittel für den Bau beantragen. Dafür ist ein Beschluss der Gemeinde nötig. Denn sie wird in diesem Förderprogramm verpflichtet, zehn Prozent der Kosten zu tragen. Das werden etwa 20 000 Euro sein. Die Kosten würden voraussichtlich 2019 fällig, da der Kreis ein Gesamtpaket schnüren und auch für andere Lücken im Radwegnetz Mittel beantragen will.

Bürgermeisterin Bärbel Mede warb um Zustimmung. Die Radwanderer seien eine weiter ansteigende Gruppe, sagte sie. Durch die Präsenz der Gemeinde im Internet gebe es mehr Anfragen und Besucher. Dass der Radweg auf diesem Abschnitt faktisch nicht vorhanden ist, sei ein Mangel, den Ausflügler kritisieren. Die Abgeordnete Karin Kayser gab zu bedenken, dass man damit Geld für Touristen bereitstellt, während es im Ort noch sehr viele Aufgaben zu finanzieren gilt. Es wäre zweifellos wünschenswert, wenn der Lückenschluss kommt, aber Falkenhagen habe ein dickes Minus im Haushalt und sollte überlegen, wofür Geld ausgegeben wird.

Iris Reetz wollte den Radwegbau keineswegs nur als Plus für Ausflügler sehen. "Sehr viele Bürger im Ort fahren Fahrrad, würden auch davon profitieren", sagte sie. Klaus Hopf hatte ähnliche Bedenken wie Karin Kayser. Er schlug vor, die Vorlage zurückzustellen und zunächst die Runde mit dem Kita-Ausschuss abzuwarten. In der Einrichtung gibt es erheblichen Modernisierungsbedarf. Für die nächsten Jahre seien die wenigen Mittel der Gemeinde gebunden. Die Abgeordneten einigten sich, die Entscheidung zu verschieben.