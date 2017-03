Verhandlung um Flächen gerät ins Stocken

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Stadt hat ein Grundstück, aber es ist ziemlich klein", erklärte Maren Köpke von der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI) im OFFi bei der jüngst stattgefundenen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Soziales und Jugend in Bad Freienwalde. Das Gelände, auf dem laut Plan der Freestylepark errichtet werden soll, ist insgesamt 1570 Quadratmeter groß und befindet sich zwischen der Landgrabenpromenade und dem Schamottering. Der Verein Freestyle Bad Freienwalde, der etwa 20 Mitglieder hat, hätte auf dem neuen Gelände ausreichend Platz, um mit BMX-Rädern, Skateboards und Scootern über Rampen zu springen und akrobatische Kunststücke vorzuführen.

Im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" sei außerdem geplant, die Landgrabenpromenade auszubauen, sagte Lehmann. Zu den weiteren Projekten zählten der Bau eines Mehrgenerationenhauses sowie die Erneuerung von Spielplätzen.

Er freue sich, dass der Skaterpark in Angriff genommen werde, sagte Robert Leepin vom Freestyle-Verein beim Kurstadtdialog. Zusammen mit der Skateranlage sei es auch sinnvoll, ein Jugendzentrum mit verschiedenen sozialen Projekten in der Stadt zu etablieren. Derzeit würden sich viele Jugendliche auf dem Bahnhofsvorplatz aufhalten, sagte er. Der künftige Freestylepark und dessen Nutzung fällt auch in den Arbeitsbereich der neuen Quartiersmanagerin Irmgard Roth vom Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ).